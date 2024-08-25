Над Николаевщиной ночью работала ПВО: обломки 'Шахедов' повредили жилые дома

В ночь на 25 августа оккупационные войска РФ атаковали дронами-камикадзе Николаевскую область. Вражеских ударов не допущено, однако обломки БПЛА привели к повреждению домов.

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К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

"Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты восемь БПЛА типа Shahed 131/136", – отметили в ведомстве.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего этой ночью враг запустил по Украине девять "Шахедов", также оккупанты атаковали ракетами прифронтовые регионы.

На Николаевщине обломки от уничтоженных в небе дронов попадали в Николаевском районе. Там зафиксированы повреждения примерно 15 жилых домов и хозяйственных построек.

Кроме этого, возник пожар сухой травы, который пожарные оперативно ликвидировали. Пострадавших в результате этой российской атаки нет.

В ОВА добавили, что накануне около 22:17 армия РФ из артиллерии обстреляла Куцурубскую громаду – тоже обошлось без пострадавших.

16 августа в этой же громаде российские оккупанты ранили украинских полицейских, приехавших документировать последствия предварительного преступления войск РФ. Захватчики сознательно ударили FPV-дроном по служебному авто Нацполиции: трое сотрудников получили взрывные ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа Россия атаковала "Шахедами" Очаковскую и Коблевскую громады Николаевской области. Попаданий не было допущено, но из-за падения обломков вспыхнуло несколько пожаров и получила повреждение база отдыха.

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