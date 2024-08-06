На Николаевщине в результате вражеской атаки произошли пожары, повреждена база отдыха

Оккупационные войска РФ ночью 6 августа пытались нанести удары "Шахедами" по Очаковской и Коблевской громадам Николаевской области. Попаданий не допущено, но из-за падения обломков вспыхнуло несколько пожаров и получила повреждение база отдыха.

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Об этом рассказали в областной военной администрации. Отмечается, что этой ночью защитники неба сбили над регионом 12 "Шахедов".

В частности, атака произошла ориентировочно в 02:55. В результате боевой работы и падения обломков возникли три пожара на открытых территориях, которые спасатели оперативно ликвидировали.

Кроме того, в Очаковской громаде повреждены три частных домовладения, а в Коблевской обломки упали за пределами территории базы отдыха.

Взрывной волной повреждены окна подсобного помещения и здания базы. Пострадавших нет.

Всего этой ночью оккупанты запустили по Украине 16 "Шахедов", из которых 15 защитники неба сбили. Также ПВО обезвредила две из четырех баллистических ракет, обе Х-59.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 1 августа войска РФ попали ударными дронами в детский сад в Куцурубской громаде Николаевщины. Здание получило повреждения.

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