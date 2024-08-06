Баллистика летела на Киевщину: силы ПВО сбили четыре российских ракеты и 15 'Шахедов'

Защитники неба Украины во время российской воздушной атаки в ночь на 6 августа уничтожили четыре из шести ракет и 15 из 16 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг бил баллистикой, направляя ее на Киевщину.

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По целям оккупантов ПВО отработала в общем в четырех регионах. О результатах отражения этого вражеского нападения рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что в ночь на вторник страна-агрессор Россия запустила по Украине четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23 по Киевщине (из Воронежской области РФ). Две управляемые авиаракеты Х-59 вражеские самолеты выпустили из воздушного пространства над акваторией Азовского моря. Также захватчики направили 16 ударных БПЛА из мыса Чауда (временно оккупированный Крым) и Курска (РФ).

Отражали очередное воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.

В результате противовоздушного боя защитники сбили две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а также обе Х-59 и 15 "Шахедов" в пределах Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Известно, что на Хмельнитчине силы ПВО приземлили три дрона. По данным ОВА, в регионе нет повреждений критической инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения.

Все вражеские цели были обезврежены и на Киевщине. Глава ОВА Руслан Кравченко рассказал, что в результате падения обломков сбитых ракет и "Шахедов" зафиксировано повреждение многоквартирного дома (выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения), двух АЗС (выбиты окна, иссечены фасады) и многоэтажного здания с офисными помещениями (выбиты двери, окна, разбит фасад). Взрывной волной поврежден дом лесника.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 августа силы ПВО сбили все 24 вражеских "Шахеда" в семи областях. Было падение обломков на открытой местности в Киевской области.

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