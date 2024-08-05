Силы ПВО сбили все 24 'Шахеда', которые Россия ночью запустила по Украине

Силы противовоздушной обороны в ночь на 5 августа уничтожили в украинском небе все 24 российских ударных БПЛА типа Shahed-131/136. ПВО работала в семи областях.

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Пока известно о падении обломков на открытой местности на Киевщине. Об отражении очередного вражеского нападения рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что оккупанты атаковали дронами-камикадзе районов Приморско-Ахтарска и Курска (РФ). Радиотехнические войска ВС обнаружили и сопровождали в общем 24 беспилотника.

В результате противовоздушного боя все "Шахеды" сбиты мобильными огненными группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных сил в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что в регионе попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено, пострадавшие отсутствуют. Падение обломков зафиксировали за пределами населенных пунктов на открытой местности.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что защитники неба ночью уничтожили над областью два "Шахеда".

Напомним, что предыдущей ночью, 4 августа, силы ПВО сбили все пять вражеских ударных БПЛА. В то же время оккупанты двумя ракетами С-300 ударили по Харьковщине, а двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 – по Полтавщине, которые повредили железнодорожную инфраструктуру. По данным УЗ, по состоянию на утро 5 августа, отклонения от движения все еще имели поезда, двигающиеся из Львова, Ивано-Франковска и Ворохты в направлении Харькова и Краматорска.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные впервые показали применение немецкой системы ПВО Skynex в боевых условиях, которая в стационарном варианте находится на вооружении ОК "Запад". Она способна нейтрализовать одним залпом небольшой рой дронов.

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