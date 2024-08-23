Пожар тушили до утра: стали известны новые подробности удара ВСУ по порту 'Кавказ'

В результате украинской атаки по российскому порту "Кавказ", состоявшейся 22 августа, ракеты "Нептун" поразили в носовую часть грузовое судно "Конро Трейдер". Пожар, возникший в результате удара, россияне тушили до утра 23 августа.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона". В момент удара на борту судна было 28 железнодорожных вагонов – 14 цистерн с топливом и 14 с грузом военного назначения. Также на борту было 15 членов экипажа.

По данным автора канала, после удара на судне начался пожар, который через 40 минут добрался до железнодорожных вагонов. Началась детонация груза. Ликвидировали пожар только утром. К сожалению, оккупантам удалось эвакуировать экипаж в полном составе без потерь.

На канале напомнили, что это уже второй случай применения "Нептуна" по парому, осуществляющему доставку грузов на территорию Крыма. Ровно месяц назад, 23.07.2024, удар получил железнодорожный паром "Славянин".

Напомним, что после атаки по порту "Кавказ" оккупанты перекрыли Керченский мост, а в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. В Краснодарском крае РФ заявили о прилете по парому с топливными цистернами в порту "Кавказ" на Таманском полуострове, позже в ВМС Украины подтвердили уничтожение плавсредства.

Глава Темрюкского района Кубани сообщил, что 30 цистерн с топливом находились на пароме в порту "Кавказ", поврежденном во время атаки ВСУ.

Оперштаб Кубани, со своей стороны, заявил, что в результате полученных повреждений паром в акватории порта "Кавказ" затонул. Очагов возгорания на территории самого порта не было.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ обнародовали спутниковые снимки, показывающие последствия удара ВСУ по российскому парому в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. На снимках виден уничтоженный паром в Керченском проливе и несколько небольших судов рядом, которые, вероятно, также получили повреждения в результате удара.

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