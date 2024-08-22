Прилетело по парому с топливом: на Кубани масштабный пожар в порту 'Кавказ'. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 августа неспокойно было и в Ростовской области РФ. Там заявили о ракетной атаке по нефтебазе и мощном пожаре в Новошахтинске.

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Местные власти утверждали о сбитии целей. Однако впоследствии в ВМС Украины сообщили, что Силы обороны поразили ЗРК С-300 вблизи Новошахтинска.

В оккупированном Крыму к вечеру 22 августа пожаловались на атаку украинскими ракетами "Нептун". Оккупанты перекрыли Керченский мост, а в оккупированном Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. В Краснодарском крае РФ заявили о прилете по парому с топливными цистернами в порту "Кавказ" на Таманском полуострове.

Местные паблики обнародовали фото и видео пожара в порту, на которых виден высокий столб дыма над Таманью. На кадры также попал момент одного из взрывов.

По данным СМИ, прилет был по парому "Акватрейдер", загруженному железнодорожными цистернами с топливом.

По другим данным, Силы обороны Украины поразили паром "Конро Трейдер" – единственный большой паром, функционировавший между Керчью и РФ.

"Паром с цистернами горит не просто сильно, а очень сильно", – сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

По состоянию на 17:23 оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку на "железнодорожный паром с топливными цистернами" в порту "Кавказ".

"На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется", – заявили там.

В оперштабе также призвали "в связи с происшествием" в порту "Кавказ" не публиковать фото и видео работы российской ПВО.

РосСМИ сообщили, что в порт "Кавказ" отправился пожарный поезд для тушения горящих цистерн с ГСМ "после ракетной атаки ВСУ".

В сети также опубликовали спутниковые фото от 18 августа, на который паром "Корно Трейдер" нагружен вагонами с горюче-смазочными материалами в акватории Керченского рыбного порта.

Порт Кавказ – пятый по грузообороту порт страны-агрессора РФ и второй по грузообороту в Черноморско-Азовском бассейне после Новороссийска.

Расположен на косе Чушка в Керченском проливе, в Темрюкском районе Краснодарского края РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 августа неспокойно было и в Ростовской области РФ. Там заявили о ракетной атаке по нефтебазе и мощном пожаре в Новошахтинске.

Местные власти утверждали об уничтожении целей. Однако вскоре в ВМС Украины сообщили, что Силы обороны поразили ЗРК С-300 вблизи Новошахтинска.

Кроме того, СБУ совместно с Силами спецопераций ВСУ утром 22 августа поразила склады с КАБами и топливом на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ, активно используемого врагом для бомбардировок линии фронта. В регионе пожаловались на атаку 28 БПЛА и взрывы, в районе аэродрома вспыхнул пожар и были слышны звуки детонации.

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