В ВМС официально подтвердили уничтожение российского парома в порту 'Кавказ'

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" 22 августа в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода". "Мы можем подтвердить, что эта цель была уничтожена Военно-морскими силами. Без особых подробностей…", – заявил он.

По словам Плетенчука, этот паром являлся одной из важных цепей для обеспечения оккупационных сил РФ.

"Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики, для обеспечения оккупационных сил. В первую очередь горюче-смазочными материалами, но кроме того он перевозил конечно и вооружение", – сказал он.

Поэтому "Конро Трейдер" был законной целью для ВСУ, добавил спикер.

Каким именно вооружением ВМС поразили "Конро Трейдер", он не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA, около 17 часов вечера в четверг, 22 августа, в оккупированном Крыму объявили воздушную угрозу якобы из-за запуска украинских ракет "Нептун". Крымский мост перекрыли, а в Краснодарском крае РФ вскоре подтвердили прилет по порому в порту "Кавказ", который расположен в Керченском проливе. Местные власти заявили, что пором с топливными цистернами затонул "после ракетной атаки ВСУ", тушить пожар направляли пожарный поезд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!