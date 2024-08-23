УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В ВМС официально подтвердили уничтожение российского парома в порту "Кавказ"

Анна Паскевич
War
2 минуты
948
В ВМС официально подтвердили уничтожение российского парома в порту 'Кавказ'

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" 22 августа в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода". "Мы можем подтвердить, что эта цель была уничтожена Военно-морскими силами. Без особых подробностей…", – заявил он.

По словам Плетенчука, этот паром являлся одной из важных цепей для обеспечения оккупационных сил РФ.

В ВМС официально подтвердили уничтожение российского парома в порту "Кавказ"

"Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики, для обеспечения оккупационных сил. В первую очередь горюче-смазочными материалами, но кроме того он перевозил конечно и вооружение", – сказал он.

Поэтому "Конро Трейдер" был законной целью для ВСУ, добавил спикер.

В ВМС официально подтвердили уничтожение российского парома в порту "Кавказ"

Каким именно вооружением ВМС поразили "Конро Трейдер", он не уточнил.

В ВМС официально подтвердили уничтожение российского парома в порту "Кавказ"
В ВМС официально подтвердили уничтожение российского парома в порту "Кавказ"

Как сообщал OBOZ.UA, около 17 часов вечера в четверг, 22 августа, в оккупированном Крыму объявили воздушную угрозу якобы из-за запуска украинских ракет "Нептун". Крымский мост перекрыли, а в Краснодарском крае РФ вскоре подтвердили прилет по порому в порту "Кавказ", который расположен в Керченском проливе. Местные власти заявили, что пором с топливными цистернами затонул "после ракетной атаки ВСУ", тушить пожар направляли пожарный поезд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!