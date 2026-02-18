Практически незаметны на радарах: Украина для атак на Россию использует технологию времен Французской революции – WSJ

Украина использует для атак на Россию технологию времен Французской революции. Речь идет о воздушных шарах, которые все шире используются в мире для разведки, обеспечения связи и транспортировки грузов, преимуществами шаров является их незаметность на радарах, неуязвимость для РЭБ и относительно низкая стоимость.

С военной целью воздушные шары используются, в частности, для переноса средств поражения на огромные расстояния. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Новая жизнь старой технологии

Издание отмечает, что военная технология, которая использовалась во времена Французской революции, с развитием искусственного интеллекта получила вторую "жизнь". Воздушные шары, теперь уже оснащенные инновационными датчиками, сделанные из современных материалов и автономные, используются не только в российско-украинской войне, а практически по всему миру.

"Эти недорогие системы могут проводить разведку, соединять сети связи и транспортировать полезные грузы. Они едва заметны на радарах и парят высоко над зоной действия средств радиоэлектронной борьбы, которые выводят из строя другие воздушные устройства. Они также несут оружие, в частности беспилотники одностороннего действия, для поражения удаленных целей за тысячи миль, вызывая разрушения и сея страх далеко от линии фронта", – указано в сообщении.

Эффективность использования воздушных шаров в условиях современных войн признают военные в разных уголках планеты. В частности, их включат в учения армии США, запланированы также испытания в Тихом океане. И европейские военные сейчас активно работают над использованием аэростатов в различных военных целях.

"Все, что можно делать с самолета, можно делать и с воздушного шара, и большинство стран их не заметят", — убежден бывший старший офицер Сил специальных операций США, который работал с воздушными шарами.

Издание также напоминает, что Россия и ее немногочисленные союзники, в частности Беларусь и КНДР, также используют воздушные шары для нарушения воздушного пространства соседних с ними стран с целью запугивания.

"Но ни одна страна не расширила границы использования воздушных шаров больше, чем Украина, которая использует их для осуществления дерзких ударов глубоко внутри России, для разведки и транспортировки, а также в качестве приманки. Киев, не имея финансирования и доступа к достаточному количеству современного оружия, обратился к воздушным шарам как к недорогому резервному варианту, который имеет асимметричное преимущество в виде локальных ветровых режимов", – указано в материале.

Авторы статьи объясняют, что упомянутое "асимметричное преимущество" заключается в том, что "стратосферные ветры, как правило, дуют с востока из Украины в сторону России".

"Это необходимо, поскольку у нас никогда не будет достаточно дальнобойных дронов и ракет дальнего удара. Нам это нужно для успеха", – убежден Юрий Высовень, соучредитель киевского стартапа по производству воздушных шаров Aerobavovna.

Эта компания, пишет издание, поставляет свои воздушные шары украинским военным, которые используют их вблизи линии фронта для передачи радиосигналов и обнаружения вражеских сигналов. По словам Высовеня, их воздушные шары также несут полезную нагрузку для глубоких ударов на территории России.

Со ссылкой на источники WSJ пишет, что Украина начала использовать воздушные шары вскоре после начала полномасштабного вторжения России – для того, чтобы "сбрасывать бомбы или гранаты и истощать российскую оборону, неся полезные грузы либо имитируя боевые самолеты".

С 2024 года, пишет далее издание, Украина использует воздушные шары — часто от американских поставщиков — для доставки небольших дронов-камикадзе, которые самостоятельно пилотируются к точной цели. И, утверждает WSJ, на определенном этапе возникла идея использовать аэростаты, чтобы наносить удары глубоко в тылу РФ – по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам, портам и логистике – для ослабления экономики РФ.

"Это очень важная часть общих усилий Украины, направленных на то, чтобы заставить Россию к переговорам на гораздо более разумных условиях", – отметил Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир, эксперт по российским вооруженным силам.

В СБУ комментировать сообщения об использовании Украиной воздушных пуль отказались. А в Генеральном штабе ВСУ на запрос WSJ не ответили.

В то же время, пишет издание, для России применение Украиной воздушных пуль не является тайной: об этом активно пишут российские СМИ.

Со ссылкой на "людей, знакомых с этим вопросом", WSJ пишет, что в прошлом году украинские войска использовали воздушные шары для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, а также на Москву и Рязань, что к юго-востоку от столицы. Воздушные шары также якобы использовались для доставки ударных беспилотников в Москву в декабре во время операции, которая заставила российские власти временно закрыть крупные аэропорты.

Несмотря на то, что в Украине ветры чаще дуют на восток, использование прогнозов погоды и искусственного интеллекта позволило повысить точность полета, говорится в материале. Авторы статьи добавили, что воздушные шары поднимаются и опускаются с помощью вентиляционных отверстий или пропеллеров, ища нужные течения воздуха.

Эндрю Эванс, директор по стратегии и трансформации разведывательного подразделения армии США, отметил, что сбивание воздушного шара стоимостью несколько сотен долларов может стоить врагу миллионы долларов. Именно поэтому за последние три года в Америке на них было потрачено 10 млн долларов – и все настойчивее продвигается потребность их использования в войсках.

"Мы, безусловно, наблюдаем за тем, что происходит в Украине, и, безусловно, делаем выводы из этого", – сказал Эванс.

При президентстве Дональда Трампа в прошлом году было предусмотрено выделение 50 миллионов долларов на разработку и закупку высотных военных аэростатов. Их американские военные могут использовать для транспортировки оружия и припасов через Тихий океан, а также обеспечения наблюдения в гипотетическом конфликте с Китаем. Армия проверит возможности ударных воздушных шаров во время учений в Тихом океане в этом марте в сотрудничестве с Командованием специальных операций.

"Воздушные шары впервые были использованы в войне во время Французской революции. Наполненные водородом, они использовались для разведки вражеских позиций, а их пассажиры рисовали карты поля боя. Они сыграли большую роль в Гражданской войне в США, а вскоре после этого и во франко-прусской войне. Жесткие, газонаполненные дирижабли, известные как цеппелины, выполнили первые наступательные миссии, когда экипажи сбрасывали бомбы на Англию во время Первой мировой войны... Современные высотные аэростаты открыли новую зону превосходства в воздухе, над беспилотниками и реактивными истребителями, и ниже спутников", – указано в статье.

При этом, в отличие от своих "предков", современные аэростаты можно сложить в сверток размером с рюкзак, они оснащены легкими камерами и другими датчиками, а также питаются от энергии Солнца – за счет материалов, поглощающих солнечные лучи, или небольших солнечных панелей.

Современные воздушные шары способны автономно корректировать курс, а операторы могут обновлять программное обеспечение, чтобы изменить миссию аэростатов.

Ранее OBOZ.UA писал, что в России заявили о найденной замене Starlink. Ею должна стать стратосферная платформа "Барраж-1", которую недавно якобы успешно запустили в рамках испытаний.

Также, как сообщало издание WSJ, США использовали секретное лазерное оружие против "дронов мексиканского картеля". Однако оказалось, что за мексиканские дроны американцы приняли воздушные шары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!