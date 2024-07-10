Правительство разрешило отсрочку воинского учета для отдельных поступающих до 25 лет: кого это касается

Правительство Украины разрешило откладывать взятие на воинский учет для отдельной группы поступающих в возрасте до 25 лет. Это касается граждан, которые поступили в украинское учреждение высшего образования и находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ), и тех, кто выехал за границу с ВОТ или с территорий активных боевых действий.

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Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина во вторник, 9 июля.

"Зачисление таких граждан на обучение в украинские учреждения высшего образования будет осуществляться с отсрочкой взятия их на воинский учет (до окончания периода военного положения)", – говорится в сообщении.

Необходимость такого шага связана с тем, что такие лица объективно не могут прибыть в ТЦК и СП для того, чтобы их взяли на воинский учет.

"Проект постановления сопровождался командой Минреинтеграции в рамках совещаний с Генштабом, Минобороны, МВД, ДМС и МОН. А также в рамках заседаний Коордштаба по вопросам оккупированных территорий под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук", – отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, абитуриенты с временно оккупированных территорий, которые планируют поступать в украинские университеты, смогут проживать вместе с сопровождающими лицами в общежитиях заведений высшего образования на период сдачи экзаменов. Специалисты образовательных центров будут оказывать необходимую поддержку и помощь поступающим.

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