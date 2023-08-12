Правительство разрешило выезд за границу еще одной категории военнообязанных: кого это касается

Украинское правительство разрешило выезжать за границу во время действия военного положения еще одной категории военнообязанных. Это граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции (АТО).

Видео дня

Об этом сообщили на правительственном портале. Соответствующие изменения по инициативе Министерства по делам ветеранов были внесены на заседании Кабмина 11 августа 2023 года.

Это сделали во избежание "несправедливого ограничения" прав членов семей лиц, которые погибли или пропали без вести, участвуя в АТО (с начала вооруженной агрессии РФ в 2014 году до 30 апреля 2018 года).

До этого разрешение на выезд за границу имели военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести "при участии в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины". В действующей редакции Правил пересечения государственной границы гражданами Украины речь идет именно о периодах 30 апреля 2018 – 24 февраля 2022 и от 24 февраля 2022 года.

"Военная агрессия РФ против Украины началась в 2014 году и была возобновлена 24 февраля 2022 года массированным вторжением. Поэтому мы должны избежать несправедливого разделения как самих украинских защитников – участников военных и специальных мероприятий, так и прав членов семей павших воинов", – прокомментировала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время военного положения и всеобщей мобилизации большинство мужчин призывного возраста не могут покинуть территорию Украины. Однако законодательство говорит, что есть определенные категории граждан, которым даже во время военного положения разрешен выезд за границу. Подробное разъяснение вы найдете в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!