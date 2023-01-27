Правительство утвердило порядок бронирования военнообязанных во время военного положения

Кабинет министров Украины утвердил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 января.

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Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. По его словам, также утвержден порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для работы экономики и жизнедеятельности населения в военное время.

Кроме того, правительство установило, что отсрочки от призыва во время мобилизации, предоставленные решениями Министерства экономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены.

Напомним, за отказ брать повестку нет оснований задерживать и составлять протокол, поскольку это не является правонарушением, объясняют юристы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кого из мобилизованных сразу отправляют на передовую во время военного положения, а кто предварительно проходит подготовку.