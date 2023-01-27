Правительство утвердило порядок бронирования военнообязанных во время военного положения
Кабинет министров Украины утвердил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 января.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. По его словам, также утвержден порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для работы экономики и жизнедеятельности населения в военное время.
Кроме того, правительство установило, что отсрочки от призыва во время мобилизации, предоставленные решениями Министерства экономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены.
Напомним, за отказ брать повестку нет оснований задерживать и составлять протокол, поскольку это не является правонарушением, объясняют юристы.
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