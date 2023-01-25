Могут ли задержать при отказе взять повестку и что делать: ответ юриста

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года. В то же время участились конфликты между гражданами и представителями территориальных центров комплектования и социальной защиты из-за нарушений при вручении повесток.

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Об этом в комментарии ТСН рассказал адвокат Роман Симутин. Он объяснил, что будет в случае отказа взять повестку при вручении на улице и что в таком случае будет законным.

"Задерживать могут только работники полиции для пресечения правонарушения. То, что вы не берете повестку, не является правонарушением, поэтому задерживать за не совершение правонарушения и составлять протокол оснований нет", – пояснил юрист.

В то же время он привел пример, когда задержание, связанное с повесткой, будет правомерным.

"Если вы ранее получили повестку, но не явились в ТЦК, а в ТЦК уже сформировали документы о нарушении законодательства о военном учете или мобилизации (статьи 210 и 210-1 КУоАП) и потребовали полицию задержать и доставить вас в ТЦК. Только в таком случае, в соответствии со статьей 262 КУоАП, полиция может задержать вас для доставки в военкомат. То есть могут задержать исключительно при наличии материалов, подтверждающих совершение вами вышеупомянутых админправонарушений", – рассказал адвокат Роман Симутин.

Он отметил, что такие материалы находятся преимущественно у участковых офицеров, а патрульные полицейские вряд ли смогут предъявить их.

Если при вручении повестки человека все же незаконно задерживают, то юрист советует снимать все на телефон, а еще лучше, чтобы это делал кто-то рядом. Также не будет лишним включить телефонный диктофон.

"Задерживать без предъявления не имеют права, поэтому требуйте предъявления. Если нет предъявления, позовите прохожих и сообщите о незаконном задержании, таким образом привлекая внимание к незаконным действиям полиции. Сообщите об уголовной ответственности за превышение служебных полномочий, статья 365 УК Украины", – посоветовал юрист.

Также Роман Симутин предостерег ни при каких условиях не садиться в авто и никуда не ехать с представителями ТЦК.

"Не выполняйте заранее незаконное распоряжение, отказывайтесь пройти к автомобилю или проехать с указанными лицами. Если вы это будете делать, вероятнее всего, это отобьет желание вас задерживать. Но если вас задержали, а это возможно только если вы им позволите, обязательно требуйте составления протокола задержания. Протокол понадобится для обжалования их действий", – посоветовал он.

"И помните, задержание не может превышать три часа и эти три часа начинаются с момента, когда к вам подошли, а не с момента доставки в ТЦК. Когда это время пройдет, вы можете разворачиваться и уходить", – подытожил адвокат Роман Симутин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16 ноября в Украине на 90 дней продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации – до 19 февраля 2023 года.

Как известно, в Украине во время действия военного положения и мобилизации призыву на военную службу подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Обычно в первую очередь в армию забирают тех, кто имеет опыт по военному делу. В то же время некоторые предприятия могут на время бронировать своих работников от мобилизации.

Вместе с тем в январе 2023 года участились случаи, когда украинцам начали на улице силой и с бранью вручать повестки в военкомат. Снятые очевидцами в разных уголках страны видео начали появляться в сети.

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