Правительство выделило на обустройство оборонных рубежей рекордную сумму: подробности

Премьер-министр Денис Шмигаль объявил о выделении рекордных 17,5 миллиарда гривен на усиление оборонной инфраструктуры. Указанные средства распределятся между профильными ведомствами и государственными администрациями.

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Такое заявление глава правительства сделал на заседании Кабмина. Подходящее видео опубликовано в его Telegram-канале.

Шмигаль подчеркнул, что власти продолжают систематически наращивать наш потенциал в области обороноспособности.

"Продолжаем постоянно усиливать нашу обороноспособность. Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонительных рубежей. Речь идет о 17,5 млрд грн", – сказал он.

Эти средства пойдут на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

"(Деньги. – Ред.) будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных ограждений. Средства выделяем профильным ведомствам и областным государственным администрациям", – добавил Шмигаль.

Напомним, на всех господствующих высотах вблизи границы с Беларусью в самом разгаре строительные работы. В Северной операционной зоне идет обустройство оборонных позиций по решению Ставки верховного главнокомандующего.

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