'Право на самооборону': Бербок считает неправильным запрещать Украине бить немецким оружием по военным объектам в РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что неправильно запрещать Украине атаковать военные объекты на территории России немецким оружием. Однако, по ее мнению, разрешение на такие удары должно ограничиваться определенным расстоянием. При этом она не уточнила, каким именно.

Видео дня

Об этом глава немецкой дипломатии заявила в интервью телеканалу ARD. Бербок отметила, что у Украины есть право на самооборону.

По убеждению немецкого министра, Украина имеет право наносить ответный удар не только тогда, когда вражеские ракеты уже летят по ее собственной территории.

"Право на самооборону не означает для Украины, что ракета должна пересечь границу или поразить такой город, как Харьков, прежде чем страна будет иметь право сделать что-то в свою защиту…", – сказала министр.

Бербок считает, что Украина должна иметь право уничтожать стартовые площадки, с которых взлетают российские самолеты с ракетами. Однако она отметила, что "вопрос в том, как далеко" Украине следует разрешать бить.

Глава МИД Германии пояснила, что речь идет о превентивных мерах, чтобы предотвратить дальнейшие атаки РФ на Украину. Она уточнила, что то, на какое расстояние будет позволено наносить удары по территории РФ – "десять, 40 или 200 километров" – не будут публично обнародовать, поскольку это может использовать российская сторона.

Во время интервью Бербок также ответила немецким политикам, которые призывают к "большей дипломатии" с Россией относительно завершении войны.

"Это удивительно в том смысле, что мы два с половиной года делали все возможное, чтобы наконец достичь мира. И что снова раздаются предположения, что европейцы виноваты в том, что мы не сели за стол переговоров", – сказала Бербок.

Она предложила таким политикам приехать вместе с ней в Украину.

Бербок подчеркнула, что говорить о мире не хочет именно кремлевский диктатор Владимир Путин. По ее словам, Путин отказывается говорить с канцлером Германии о мире и думает только о том, как "превратить Украину в руины".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала международных партнеров дать Украине разрешение на дальнобойные удары по военным целям в России западным вооружением. Она отмечала, что Киеву это разрешение необходимо для самообороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!