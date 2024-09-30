МИД Германии призывает разрешить ВСУ использовать дальнобойное сбоя: почему это необходимо

​Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что партнеры должны дать Украине разрешение на дальнобойные удары по военным целям в России западным вооружением. Киеву это разрешение необходимо в целях самообороны.

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Об этом политик сказала в эфире телеканала ARD в воскресенье, 29 сентября. Она также отметила, что Германия должна передать свои ракеты большой дальности, однако канцлер Олаф Шольц считает иначе.

"Я всегда говорила, что оно (разрешение. – Ред.) играет важную роль, особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины", – заявила Бербок.

Глава МИД добавила, что коалиция не может договориться относительно передачи Киеву дальнобойного вооружения.

"А в коалиции – в демократической коалиции – происходит так, что, если партнеры не могут договориться об одном пункте, мы не можем это поддержать (поставки дальнобойного оружия в Украину. – Ред.). Тогда это делают американцы, и британцы, и французы", – сказала министр.

Президент Украины Владимир Зеленский, как известно, уже на протяжении длительного времени добивается разрешения на применение западного оружия для ударов вглубь территории России.

Немецкие СМИ пишут, что для этого США должны были бы разрешить использовать ракеты ATACMS, а Британия - крылатые ракеты Storm Shadow. В теории, немецкие крылатые ракеты Taurus могли бы достичь Москвы, однако Шольц отказался поставлять Украине такое оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате "полного тет-а-тет". Лидеры государств говорили в США с глазу на глаз, с ними не было даже переводчиков.

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