Предатель Сальдо начал раздавать российским военным украинскую землю на ВОТ Херсонщины – ЦНС
С подачи предателя-коллаборанта Владимира Сальдо на оккупированной части Херсонщины собираются раздавать украинскую землю российским оккупантам. Делать это будут под видом "социальных льгот".
Утверждены первые списки российских военнослужащих, получивших "земельные сертификаты", среди них – захватчики из российского 215 ОРБ. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Что известно
В ЦНС заявили, что на временно оккупированных территориях Херсонской области, оккупационная администрация начала реализацию инициативы Сальдо о передаче земельных участков российским военным.
"Под видом "социальных льгот" фактически происходит принудительная экспроприация ресурсов, принадлежащих гражданам Украины и местным громадам", – указано в сообщении.
Уже утверждены первые списки получателей "земельных сертификатов". В них, в частности, включены офицеры из российского 215-го отдельного разведывательного батальона.
"Эти военнослужащие первыми получили документы под индивидуальное жилищное строительство", – отмечают в ЦНС.
В Центре убеждены: такие действия являются частью системной политики Кремля на ВОТ, направленной на "закрепление" якобы прав России на украинскую Херсонщину.
"Ситуация свидетельствует о системной попытке изменить этнический и социальный ландшафт региона. Путем массового заселения ВОТ российскими военными и их семьями, Кремль пытается создать иллюзию "исторической принадлежности" этих земель, одновременно втягивая переселенцев в преступные схемы, которые в будущем неизбежно приведут к аннулированию прав и судебному преследованию", – подчеркнули в ЦНС.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ЦНС заявили, что на Херсонщине оккупанты при участии Сальдо продают аграриям украденную ранее у них сельхозтехнику. Тракторы и комбайны оккупанты отбирали и вывозили в РФ в первые два года большой войны. В России их ставили на баланс российских структур. Сейчас же под видом "инвестиций" эту технику перегоняют обратно на Херсонщину – и предлагают фермерам купить ее во второй раз.
