Предатель, шпионивший за позициями ВСУ на Харьковщине, получил 15 лет тюрьмы

На Харьковщине к 15 годам лишения свободы приговорен российский шпион. Предатель из Луганщины собирал и передавал российским оккупантам данные о расположении боевых позиций украинских РСЗО "Град" на территории области, эту информацию захватчик использовали для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по локациям Сил обороны Украины.

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С предложением о "сотрудничестве" на российских захватчиков мужчина вышел сам, теперь ему придется провести за решеткой немало времени. Подробности рассказали в Службе безопасности Украины, собравшей доказательства вины предателя.

Сотрудники СБУ в Харьковской области собрали безоговорочные доказательства преступной деятельности предателя из Луганщины, который сдавал оккупантам позиции украинских войск в Харьковской области. Собранных материалов оказалось достаточно, чтобы российский агент надолго загремел за решетку.

"Злоумышленник "сливал" врагу информацию о расположении боевых позиций украинских реактивных систем залпового огня "Град". Полученные координаты захватчики использовали для подготовки прицельных ракетно-артиллерийских ударов. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в ходе контрразведывательных мероприятий в Харькове в конце марта. По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет заключения", – рассказали в Службе.

В ходе расследования выяснилось, что житель Луганщины еще в начале полномасштабного вторжения предложил российским военным с позывными "Яша" и "Урал" свои "услуги" и помощь в войне против Украины. На оккупантов он вышел дистанционно.

"Для сбора разведданных предатель "в темную" использовал своих знакомых. Кроме того, он привлек свою жену для обработки медиафайлов с координатами украинских объектов. Всю полученную информацию злоумышленник посылал оккупантам через мессенджер Телеграмм в виде отметок на Гугл-карте", – отмечено в сообщении.

Изучив материалы дела и доказательства, собранные следователями СБУ, суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

"Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства", – подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее в Службе рассказали, что в Украине суд впервые вынес приговор митрополиту УПЦ МП, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межрелигиозную рознь. Бывший руководитель Кировоградской епархии Иоасаф свою вину признал полностью. Он также сотрудничал со следствием, поэтому получил 3 года лишения свободы с 2 годами испытательного срока и запрет занимать руководящие должности в год.