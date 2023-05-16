Дмитрий Майбородов, который является предателем Украинцы с 2014 года, оказался насильником и педофилом. До и после участия в боевых действиях в армии РФ он работал тренером в фитнес-клубе, в котором он и подыскивал себе жертв.

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Об этом сообщает Telegram-канал "OsintFlow". По результатам расследования выяснилось, что Майбородов проявлял интерес к маленьким детям и мужчинам.

"Герой, этого расследования – Майбородов Дмитрий Владимирович. Как и типичный русский, пошел воевать за деньги, однако, в отличие от большинства своих "коллег" успел разорвать контракт, поскольку осознал, что даже его жалкая жизнь – лучше пустых обещаний выплат. По словам этого "патриота", на фронте руководство делает все максимально возможное для того, чтобы заработать на чужой смерти: не выплачивают зарплаты, готовы отправлять целые грузовики людей в лоб на врага чтобы потом получить финансовую компенсацию за 200х", – пишут в источнике.

По предоставленным данным стало известно, что Дмитрий Майбородов – один из предателей, который перешел на сторону оккупанта. Из-за чего официально находится в розыске с 30 мая 2014 по статье дезертирство (МО, СБУ, МВД Украины ст. 408 ч.1).

Однако на этом список его преступлений не заканчивается.

В источнике сообщают, что Майбородов до участия в "СВО" и после этого работал фитнес-тренером в зале "Родничок" (г. Евпатория ул. Демишева 68). Тогда он проявлял недопустимый интерес к маленьким детям – его подопечным и лицам мужского пола.

"50-летний офицер обвиняется в изнасиловании мужчины, и попытке склонить к подобным действиям ребенка", – говорится в сообщении.

При этом в источнике предоставляется несколько доказательств, подтверждающих обвинения Майбородова.

По данным источника, главным доказательством является соответствующее видео, с его участием.

"Вторым доказательством является доступ к файлам обращения вышеупомянутого лица в различные структуры, с целью привлечения Майбородова Дмитрия Владимировича к ответственности по статьям 131, 159, 163 и 242 УК РФ", – пишут в расследовании.

Напомним, ранее в Службе рассказали, что в Украине суд впервые вынес приговор митрополиту УПЦ МП, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межрелигиозную рознь. Бывший руководитель Кировоградской епархии Иоасаф свою вину признал полностью. Он также сотрудничал со следствием, поэтому получил 3 года лишения свободы с 2 годами испытательного срока и запрет занимать руководящие должности в год.