Предатели сливали данные о ВСУ: сколько уже попалось и что теперь с ними будет

Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину прошло уже более полутора лет, до сих пор находятся "уникумы", которые публикуют в сети информацию о передвижениях наших военных, а также вооружения. Причем некоторые "украинцы" намеренно передают такую информацию еще и российским спецслужбам.

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Подробнее о том, кто и где попался на таких преступлениях, а также что им за это будет – в материале OBOZREVATEL.

Поймали на горячем

В Офисе генерального прокурора в ответ на информационный запрос OBOZREVATEL сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 г. (по август 2023 г.) было предъявлено подозрение по ст. 114-2 УК Украины 237 лицам.

Они распространяли информацию о передвижении, размещении подразделений Сил обороны Украины, а также вооружения, боеприпасов в условиях военного положения – за это им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Самое большое наказание предусмотрено тем, кто передавал такую информацию по предварительному сговору группой лиц или же по корыстным мотивам (то есть, получая за это, например, деньги), а также тем, кто не "просто" публиковал в сети, а напрямую передавал ее спецслужбам государства-агрессора России. Подобные преступления караются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Такой же срок светит и если из-за информации о передвижениях техники (вооружения), личного состава наших военных наступили тяжкие последствия. Например, если после этого враг, например, нанес ракетный удар.

Больше всего лиц, совершивших такие преступления, было поймано в Донецкой, Николаевской и Харьковской областях.

Кто-то по глупости, а кто-то – намеренно

На публикации и передаче информации врагу часто попадаются женщины. По словам собеседников OBOZREVATEL в контрразведке, некоторые украинки "хотели хайпануть" на публикации в сети и публиковали на своих страницах передвижения подразделений Сил обороны Украины.

"Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов уже прошло более полутора лет, некоторые украинцы продолжают фиксировать передвижения наших военных, вооружения. А когда их находим, утверждают, что ничего плохого не хотели, а об ответственности за это якобы не знали", – рассказал офицер.

Однако есть и другая категория наших граждан, которые стопроцентно намеренно сливают врагу важную информацию. Так, в Сумской области сотрудники СБУ задержали местную жительницу, которая передавала оккупантам данные для возможного прорыва российских ДРГ через границу.

"Особенно врага интересовала дислокация подразделений ВСУ и Госпогранслужбы, обеспечивающих защиту областного центра и государственной границы на северо-восточных рубежах Украины. Разведданные требовались захватчикам для осуществления прицельных воздушных атак по позициям украинских защитников и возможной подготовке прорыва российских ДРГ на территорию региона", – рассказали в СБУ.

Предательница попала в поле зрения вражеской агентуры, так как публиковала в социальной сети "Одноклассники" (запрещенной в нашей стране) антиукраинские сообщения.

Такой контент привлек внимание врага и женщину привлекли к "сотрудничеству" – пообещав ей в случае успешного выполнения задач "беспрепятственное оформление российского гражданства с перспективой дальнейшего выезда в РФ".

Для сбора развединформации она объезжала местность на общественном транспорте и скрыто наблюдала за украинскими объектами. Также она "втемную" использовала своих знакомых, у которых под надуманными предлогами расспрашивала о воинах Сил обороны в приграничных районах. Полученные сведения информатор передавала сотруднику российской спецслужбы с подробным описанием через мессенджер.

Теперь ей грозит до 8 лет тюрьмы.

А в Запорожье контрразведка СБУ задержала преподавателя вуза, который "подрабатывал" корректировщиком российских оккупантов. Предатель собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона.

Для сбора разведданных он обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, расположенной в одном из садовых обществ вблизи южного фронта. Кроме того, мужчина объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники.

Текстовые сообщения с координатами объектов сил обороны он передавал представителю российской спецслужбы через мессенджер.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Теперь предателю грозит до 12 лет тюрьмы.

Столько же светит и информатору врага, которая в Николаевской области собирала данные о визите президента Украины, а также локацию РЭБ и складов боеприпасов в районе Очакова. Женщина ранее работала продавцом магазина на территории воинской части в этом регионе.

Как видим, спецслужбы врага не оставляют попыток завербовать пророссийски настроенных украинцев. К счастью, таких предателей не много.