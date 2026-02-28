Предлагают контракты: оккупанты в Мариуполе вербуют студентов в армию. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область) студентам предлагают подписывать контракты на службу в российской армии. В один из университетов прибыл представитель оккупационного военкомата, который призвал молодежь служить "на благо родины".

По данным Мариупольского горсовета, в так называемом "мариупольском государственном университете" студентов агитируют поступать на контрактную службу в армию РФ. В заведение пришел представитель оккупационного военного комиссариата города, который предлагал молодежи заключить годовой контракт.

Как отмечает издание T-invariant, с конца 2025 года министерство обороны РФ пытается пополнять численность войск за счет студентов колледжей и вузов. Молодежь поощряют дополнительными выплатами от университета. Кроме того, давят угрозами о возможных проблемах с пересдачей академических задолженностей.

Также известно, что отдельнымучебным заведениямдовели планы по вербовке студентов.

Напомним, российские захватчики продолжают милитаризировать детей через культуру на временно оккупированной территории Украины. В частности, в захваченном Донецке пропагандисты провели песенный конкурс с участием детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет.

Также OBOZ.UA сообщал, африканский экзархат Русской православной церкви организовал схему вербовки граждан Кении для участия в войне против Украины. Молодым людям предлагали оплаченный выезд в Россию якобы для обучения или заработка.

