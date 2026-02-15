'Автоматы вместо микрофонов': как оккупанты в Донецке готовят школьников к войне

Российские захватчики продолжают милитаризировать детей через культуру на временно оккупированной территории Украины. В частности, в захваченном Донецке пропагандисты провели песенный конкурс с участием детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет.

Ученики местных школ должны были выполнять "патриотические" песни, в частности о "героях великой отечественной войны". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, чтомероприятие организовали представители оккупационной администрации, лояльные к кремлевскому режиму местные "деятели культуры" и руководители пропагандистской организации "Движение первых", которая является аналогом советской пионерии и находится под санкциями СНБО. В состав жюри включили и участника так называемой СВО, что является сознательным решением для нормализации войны в глазах детей.

"Это не единичное мероприятие, а элемент системной стратегии Кремляпо милитаризации детского сознания и формированию лояльного к войне общества. Такие культурные мероприятия сознательно превращаются в инструмент психологического воздействия, где культ войны подается как норма и правильная модель поведения", – отмечают в ЦПД.

Ранее сообщалось, что в незаконно аннексированном Крыму российская оккупационная власть заявляет обусилении проукраинских взглядов среди подростков. Беспокойство вызывает рост контактов школьников с проукраинскими ресурсами и интерес к украинскому языку.

Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области и Крыма оккупанты массово заселяют мигрантов в дома украинцев, которые покинули регион из-за войны. Новых жителей привлекают к низкооплачиваемым работам и обещают им российское гражданство.

Также OBOZ.UA сообщал, что российские захватчики усиливают милитаризацию школ на оккупированных территориях Украины. В процесс включился российский Следственный комитет, также в учебные заведения регулярно ходят захватчики, воюющие против Украины в рядах оккупационной российской армии.

