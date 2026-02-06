Оккупанты активизировали усилия по милитаризации школ и присвоению земель на захваченных территориях Украины – ISW

Российские захватчики усиливают милитаризацию школ на оккупированных территориях Украины. В процесс включился российский Следственный комитет, также в учебные заведения регулярно ходят захватчики, воюющие против Украины в рядах оккупационной российской армии.

Также Россия интенсифицировала присвоение земель, в частности сельскохозяйственного назначения, на захваченных территориях Украины. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Россия усиливает милитаризацию школ на оккупированных территориях Украины

В процесс милитаризации школ на ВОТ Украины активно включился Следком РФ. Цель – подготовить украинских детей к будущей службе в милитаризованном правоохранительном аппарате России

Аналитики отметили, что отделение Следкома по делам детей и молодежи 29 января объявило о расширении сети специализированных кадетских классов в оккупированной части Херсонской области.

Руководитель местного отделения СК РФ на ВОТ Херсонщины Дмитрий Маликов подписал несколько соглашений с руководством школ о создании кадетских классов в оккупированных Геническом, Чаплинском и Новотроицком районах в ноябре и декабре 2025 года. А недавно Маликов подписал соглашение о создании специализированных кадетских классов Следкома в школе Приморского в оккупированном Скадовском районе.

По состоянию на февраль 2026 года, отметили в ISW, на ВОТ Херсонщины функционирует 13 специализированных кадетских классов Следкома. В ведомстве отмечают, что целью создания этих классов является "воспитание раннего интереса к юридическим специальностям у школьников" и "привитие гражданской ответственности, патриотизма и готовности служить обществу и государству".

В захваченном еще в 2014 году Крыму СК РФ давно занимается индоктринацией и милитаризацией украинских детей.

"Следком и другие российские правоохранительные органы, такие как Росгвардия, поддерживают высокое милитаризованное присутствие на оккупированной части Украины и часто взаимодействуют с детьми, нормализуя российские военно-патриотические идеалы в украинских школах. Следком, в частности, активно участвовал в депортации украинских детей в Россию и контролировал принудительное размещение украинских детей в российских военных учебных программах", – отметили аналитики.

Кроме того, в школы на ВОТ Украины продолжают ходить оккупанты, участвующие в российско-украинской войне. Захватчики рассказывают украинским детям и молодежи о "военной службе".

Так, министерство обороны России 1 февраля сообщило, что десантники 7-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) России посетили среднюю школу в оккупированном Донецке в рамках так называемого военно-патриотического проекта ВДВ "Герои нашего времени". Захватчики рассказывали школьникам об "опыте службы в российской армии", дети взаимодействовали с военной техникой, их также учили управлять беспилотниками.

А 30 января студенты и активисты созданного оккупантами молодежного проекта "Народная дружина" встретились с бойцами действующей армии батальона "Максим Кривонос" и членами специального отряда быстрого реагирования "Восток-Донецк" Росгвардии, чтобы узнать о первой помощи в боевых действиях и советской военной истории.

"Постоянное взаимодействие российских солдат с украинскими детьми и молодежью служит нормализации присутствия российских военных на оккупированных территориях, а также создает условия для поощрения украинских детей рассматривать будущую карьеру в российской армии", – отметили аналитики.

В ISW добавили, что российские оккупационные администрации активизируют усилия по формализации милитаризации школ в оккупированной Украине в соответствии с обязательной российской учебной программой "Основы безопасности и защиты Родины".

Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин 28 января заявил, что оккупационное правительство Донецкой области планирует оборудовать классы в 513 школах оккупированной Донецкой области оборудованием для курсов ОБЗР.

А гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев 2 февраля сообщил, что оккупационная администрация Крыма оборудует школы для курсов "основ безопасности и защиты" по гранту российского национального проекта "Молодежь и дети". По словам Развожаева, севастопольская школа № 39 получит тактические тренажеры, комплекты и макеты для "основ обороны", материалы военно-патриотического воспитания, современные средства индивидуальной защиты и оборудование для обучения оказанию первой медицинской помощи.

Назначенный Москвой гауляйтер также отметил, что российский солдат, который воевал против Украины, является учителем в школе № 39 и делится своим опытом со школьниками.

"Обязательный предмет намерен кодифицировать все более военно-патриотический уклон российской системы образования с 2022 года, и российские власти навязывают его школьной системе в оккупированной части Украины для достижения того же эффекта. Например, сборка и эксплуатация беспилотников теперь является обязательной частью обязательных курсов ОБЗР. Курс имеет целью нормализовать принудительную милитаризацию общества в оккупированной части Украины, а также готовить украинских детей к будущей службе в российской армии или на российской промышленной базе", – отметили в ISW.

Оккупанты готовятся к масштабному присвоению сельхозземель на оккупированной части Украины

Аналитики отметили, что оккупационная администрация захваченной Россией Луганщины создает условия для широкомасштабного присвоения сельскохозяйственных земель.

Сенатор от "ЛНР" в Российской Федерации Ольга Басс 2 февраля сообщила, что Луганская областная оккупационная администрация планирует разработать новое региональное законодательство о передаче "брошенных" сельскохозяйственных земель в "государственную собственность". Она заявила, что конечный срок для перерегистрации и заявления о праве собственности на земельные участки – 1 июля 2026 года .

"Предложение Басс по идентификации и присвоению земельных участков для государственного пользования перекликается с подходом России к переприсвоению жилой недвижимости в оккупированной Украине: российские оккупационные чиновники считают имущество "бесхозным" или "брошенным", используя расплывчатые критерии, которые не обязательно отражают статус собственности и часто включают имущество, владельцы которого выехали с оккупированных территорий из-за вторжения", – отметили в ISW.

Оккупанты, продолжают аналитики, заявили, что законные владельцы земли должны приехать на оккупированные территории, предъявить российский паспорт и перерегистрировать свое право собственности. Если они этого не сделают – оккупационная власть "получит" право собственности на эту землю и "переприсвоит" его в пользу оккупационных чиновников и РФ.

15 декабря 2025 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который кодифицировал "право" оккупационных чиновников изымать и национализировать любое имущество, которое считается "бесхозным" на оккупированных территориях, до 2030 года.

"Изъятие и повторное присвоение сельскохозяйственных земель в оккупированной Луганской области, таким образом, соответствует более широкой теме законов России о собственности на оккупированной Украине и, вероятно, будет поддерживать усилия России по максимизации разграбления зерна и других сельскохозяйственных товаров с оккупированных территорий", – приходят к выводу аналитики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на оккупированной территории Украины ФСБ усиленно ищет шпионов и диверсантов.

Все чаще с оккупированной территории поступает информация о рейдах российских силовиков по "проверке документов", сопровождающихся заодно и тщательным досмотром содержимого гаджетов.

По словам собеседников OBOZ.UA из оккупированной части Запорожской области, захватчики проверяют социальные сети, историю браузера, переписку в мессенджерах. И в конце января в этой области захватчики провели ряд задержаний.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!