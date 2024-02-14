Представители НАТО и ЕС обсудили поддержку Украины: что решили

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном в штаб-квартире Североатлантического Альянса. Стороны отметили важность сотрудничества между НАТО и ЕС для "решения общих приоритетов".

Об этом сообщили в Альянсе. Главными "общими приоритетами" были названы увеличение оборонного производства и обеспечение долгосрочной поддержки Украины.

Комиссар Бретон также проинформировал о заседании Совета НАТО под председательством заместителя генсека Мирчи Джоане. В свою очередь Джоане подчеркнул, что НАТО внедряет План действий оборонного производства, согласованный в Вильнюсе. Этот план должен ускорить совместные закупки и увеличить производственные мощности для обеспечения поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что она не ожидает во время нынешнего саммита приглашения от Альянса Украине стать членом НАТО. Во время прошлогоднего саммита лидеры НАТО заявили, что будущее Украины – в Альянсе, но не предоставили Киеву приглашение и не установили график членства для нашего государства.

В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан выдал, что Украина должна стать буферной зоной между Россией и странами Запада. Мол, РФ никогда не примет наше государство как члена ЕС и НАТО, и будет уничтожать его снова и снова.

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