Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию американского оружия: какие результаты

Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители ВСУ провели проверку предоставленного США вооружения и имущества. К аудиту присоединились представители отдела оборонного сотрудничества посольства США.

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Об этом сообщили в Минобороны Украины. Отмечается, что проверка шла в одной из воинских частей.

Украинские и американские инспекторы проверили три основные позиции. Это серийные номера оружия, его техническое состояние и условия надлежащего хранения. В частности, проверялась безопасность и охрана оружия.

"В настоящее время идет обработка информации. Во время совместной работы замечаний со стороны представителей США не было", - отметили в министерстве.

Такие инспекции предоставленного партнерами оружия будут продолжаться. "Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции – это конкретные меры, которые мы предпринимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами", – заявил замминистра обороны Юрий Джигир.

В министерстве существует план совместных физических проверок предоставленного американскими партнерами вооружения. В документе подробно описано, как именно будет проходить надзор за американской техникой. Его разработали для выполнения расширенного мониторинга конечного использования оружия.

"Отдельные типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, предоставленные американскими партнерами, изготовлены с применением чувствительных технологий, поэтому нуждаются в тщательном контроле и особых условиях хранения. Поэтому за этими видами вооружения внимательно наблюдаем", - подчеркнул Джигир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Британии заявили об успешном проведении испытаний лазерного оружия DragonFire для противовоздушной обороны. Она поражает цели со скоростью света и обладает необычайной точностью.

За исключением истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, Вооруженные силы Украины уже фактически имеют всю номенклатуру вооружений, которую может предоставить Запад. Но самое главное – не список, не определенные образцы, а их количество. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Михаил Жирохов.