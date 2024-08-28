Предусмотрено 4 млрд евро на 2025 год: Шольц объяснил ситуацию с военной помощью Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать Украине военную помощь как из собственного бюджета, так и вместе с партнерами по Большой семерке (G7). Проект бюджета на 2025 год предусматривает 4 млрд евро на двустороннюю военную поддержку, а всего от G7 Киев получит 50 млрд долларов кредита, который будет покрываться доходами от замороженных активов центробанка РФ.

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Соответствующее заявление Шольц озвучил 28 августа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером после их переговоров в Берлине. "В проекте бюджета на следующий год предусмотрено и будет на двустороннюю военную поддержку Украине 4 млрд. евро. Дополнительно мы вместе со странами G7 предоставим Украине 50 млрд долларов кредита", – сказал он.

Политик добавил, что это должно обеспечить гарантированную, надежную финансовую поддержку.

Кредит, по словам Шольца, будет покрываться доходами от замороженных активов центрального банка РФ, как было согласовано в июне на саммите G7 в Италии.

Канцлер Германии выразил уверенность, что это непростая задача, но ее вполне возможно реализовать. Все стороны хотят очень быстро запустить этот механизм, отметил он.

Представители всех заинтересованных стран интенсивно работают над техническими условиями, в частности, Шольц провел консультации с руководством Еврокомиссии относительно европейской доли, с руководителями других партнеров по G7.

"Верю, что мы в ближайшее время сможем выяснить технические требования", – сказал он.

Несмотря на попытки в последнее время посеять сомнения в готовности Германии продолжать помощь Украине, Берлин и дальше будет оказывать свою финансовую, экономическую, политическую и военную поддержку Киеву столько, сколько потребуется, говорит Шольц.

Он также напомнил, что Германия является крупнейшим в Европе поставщиком помощи и планирует оставаться таким.

На вопрос о возможности передачи Украине новых видов вооружений, в частности, дальнобойных ракет, глава Шольц сказал, что никаких новых решений пока нет.

Как писал OBOZ.UA, ранее немецкие СМИ сообщили, якобы Германия планирует заморозить новую финансовую и военную помощь Украине. Якобы министр финансов Кристиан Линднер просил министра обороны Бориса Писториуса прекратить эти выплаты, мол, "новые меры" следует принимать только при условии "обеспечения финансирования" в бюджетных планах на 2024 и 2025 годы.

Информация о планах резко урезать военную помощь Украине ударила по акциям оборонных компаний Германии, таких как Rheinmetall, Hensoldt, BAE Systems и другие.

Напомним, Украина получит от стран G7 кредит на 50 млрд долларов, который будет возвращаться за счет прибыли от арестованным активов РФ в ЕС, США и других странах-партнерах. Последние оцениваются в 280 млрд долларов, фактически после уплаты кредита за российский счет эта сумма не изменится.

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