Преимущество России над Украиной в артиллерии скоро может достичь 10 к 1, – генерал Каволи

Сейчас дальнейшая военная помощь Украине для отпора российской агрессии приобрела решающее значение. Так считает главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе Кристофер Каволи.

По его словам, Россия уже представляет "хроническую угрозу миру", и поэтому ее нужно остановить в Украине. Но Украина "почти полностью зависит от внешней поддержки, чтобы продолжать борьбу", цитирует генерала агентство Reuters. И, в первую очередь, украинцам нужны боеприпасы к артиллерии.

"Россия сейчас выпускает пять артиллерийских снарядов на каждый один, выпущенный украинскими силами. Расхождение может возрасти в ближайшие недели до 10 против одного. Если одна сторона может стрелять, а другая сторона не может стрелять в ответ, вторая сторона проигрывает. Следовательно, ставки очень высокие", - сказал Каволи в Конгрессе США.

"В этом году они действительно зависят от нас, и без нашей поддержки они не смогут победить", – добавил он, обращаясь к конгрессменам.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство Конгресса поддерживает Украину. В то же время, остаются те, кто не соглашается с уровнем расходов на помощь. Тем не менее, есть надежда, что в Палате представителей проголосуют за пакет помощи для Украины в течение нескольких следующих недель.

Ранее представитель Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законодатели работают над пакетом помощи Украине и планируют включить туда важные "инновации" по сравнению с законопроектом, представленным президентом США Джо Байденом. В частности, речь может идти о предоставлении помощи в кредит якобы с целью уменьшения беспокойства республиканцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!