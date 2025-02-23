'Прекращение огня – сложный вопрос': Зеленский перечислил гарантии безопасности для Украины

Следует понимать, какие гарантии безопасности нам может предоставить Европа и Соединенные Штаты Америки. Это шаг номер один для прекращения огня.

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Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что сейчас это сложный вопрос.

"Гарантии безопасности – это теоретически одна история, а практически, даже если мы говорим об экономике, это членство в ЕС. Раз. Второе – это финансирование украинской армии, не менее 800 тысяч. Так я считаю. Если нас нет в НАТО. Пока еще, это такие гарантии безопасности", – отметил он.

Президент добавил, что США и несколько европейских стран против этого.

"Также мы понимаем, что нас нет пока в НАТО, но "будет на столе в разговорах", уверен в этом. Армия. Контингент. Но для прекращения огня нужны гарантии безопасности, нужна верификация этого факта. Когда у тебя очень активные действия на границе свыше 1000 км", – сказал он.

Президент также напомнил, что даже после 14-го года, после Минска, на границе постоянно все равно были выстрелы. И никто не мог этого контролировать.

"Были и видеокамеры, было ОБСЕ. Но погибшие и раненые все равно были. Потому это сложный вопрос, на который я сейчас ответить не смогу. Нужны практические шаги. Нужно начать с понимания гарантий безопасности, которые нам могут предоставить Европа и США", – резюмировал президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может согласиться на прекращение огня без реальных гарантий безопасности. Потому он рассказал, что, по его мнению, может остановить российскую агрессию. В частности, президент назвал пять гарантий безопасности для Украины и ЕС, которые остановят диктатора и его войска.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, в рамках форума "Украина. Год 2025" заявил, что полномасштабная война России против Украины не закончится на этой неделе. Сначала следует обсудить и утвердить гарантии безопасности для нашей страны.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лично у него после разговоров с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным появилась надежда на прекращение войны.

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