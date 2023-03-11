Премьер Финляндии после визита в Киев допустила передачу Украине истребителей

Премьер-министр Финляндии Санна Марин после визита в Киев 10 марта допустила передачу Украине истребителей. Она отметила, что страна как раз приняла решение о приобретении новых военных самолетов для своей безопасности.

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Об этом сообщает yle. Марин заявила, что этот вопрос может быть на повестке дня в финском правительстве.

"Да, я думаю, мы можем обсудить и "Хорнеты", можно ли будет передать их Украине и какая для этого потребуется подготовка", – сказала Марин.

При этом, она подчеркнула, что обсуждение вопроса об истребителях находится на очень ранней стадии и для его продвижения необходимо широкое международное сотрудничество.

"Хорнет" – это американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах. На сегодняшний день он является основным боевым самолётом ВМС США. Состоит на вооружении ряда стран Европы, Океании и Ближнего Востока, применялся в военных операциях в Ливии, Ираке, Югославии.

Отметим, 10 марта Марин вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским она почтила память погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Президент подчеркнул, что Марин является настоящим другом Украины, и выразил благодарность за визит, дружеские, партнерские отношения и мощную поддержку Финляндии.

Добавим, это уже не первый визит Марин в Украину во время полномасштабной войны. Она побывала в Киевской области и в столице в мае прошлого года. Тогда политик посетила разрушенные российскими оккупантами Ирпень и Бучу, собственными глазами увидев последствия "русского мира", которые оставили после себя оккупанты.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время совместной пресс-конференции Зеленского и Марин президент Украины сообщил, что ключевой темой переговоров была оборона и безопасность. Также были обсуждены санкции против России.

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