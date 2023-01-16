Премьер Польши Моравецкий призвал немедленно остановить Россию, иначе преступления продолжатся

Власти соседней с Украиной Польши отреагировали на очередное преступление России против украинского народа – удар по многоэтажке в Днепре, в результате которого погибли по меньшей мере 30 человек. Премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что государство-террориста необходимо остановить как можно скорее.

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Об этом он написал на своем официальном аккаунте в Twitter в воскресенье, 15 января. Польский политик разместил на своей странице видео разрушенного дома, под завалами которого спасатели уже вторые сутки ищут людей.

Моравецкий назвал этот теракт очередным военным преступлением государства-агрессора России против мирного населения Украины. По его словам, российские оккупанты поступают бесчеловечно.

Он призвал весь цивилизованный мир, партнеров Украины действовать прямо сейчас и заставить российских агрессоров остановиться.

"Россия сознательно совершает больше военных преступлений против мирного населения. Это бесчеловечно. Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить ее", – написал Моравецкий.

Ранее глава правительства Эстонии Кая Каллас также отреагировала на преступление России в отношении Украины. Она призвала привлечь страну-агрессор к ответственности за ракетную атаку на Днепр. Политик заявила, что таким образом РФ еще раз доказала, что является государством-террористом.

Тем временем OSINT-сообщество Molfar установило имена лиц, ответственных за реализацию теракта в Днепре 14 января на уровне исполнителей. Среди них командиры экипажей, летчики, технические сотрудники, штабные работники и просто аффилированные лица – в общей сложности 44 человека. Все фамилии преступников – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во время атаки на Украину в субботу, 14 января, в многоэтажку в Днепре попала российская ракета Х-22, запущенная оккупантами из района Курской области. В настоящее время у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет.

– В сети показали видео момента прилета ракеты по дому в Днепре. На ролике слышно, что раздался только один взрыв.

– По состоянию на 17:30 15 января в Днепре обнаружены тела 30 погибших (из них 1 ребенок), ранения получили 75 (из них 13 детей). Спасены 39 жителей дома.

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