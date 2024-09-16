Премьеры Британии и Италии обсудят дальнобойные удары Украины по России - Bloomberg

Премьер-министр Британии Кир Стармер встретится с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони, чтобы обсудить вопрос о разрешении Украине бить западным вооружением по военным целям на территории России. Речь идет об использовании Киевом ракет Storm Shadow.

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Об этом сообщило издание Bloomberg с ссылкой на источники. Переговоры должны состоятся в Риме в понедельник, 16 сентября.

"Италия и Великобритания готовы подтвердить свое обещание защищать Украину, поскольку премьер-министр Кир Стармер отправляется в Рим, чтобы заручиться поддержкой предложения разрешить Киеву использовать неамериканское дальнобойное оружие против России. Стармер и Мелони обсудят предложение об использовании Украиной британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow на территории РФ, сообщили источники", – говорится в материале.

Они также должны обсудить углубление экономических связей и борьбу с нелегальной миграцией, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании.

Кроме того, как говорят собеседники журналистов, британские чиновники проведут переговоры относительно украинских ударов по территории России с французскими и немецкими коллегами в ближайшие дни.

Ожидается, что Стермер и Мелони также заявят, что они более широко обсудили гибридные угрозы, которые представляет Россия для Европы, и вновь подтвердят свою поддержку украинскому восстановлению, пишет Bloomberg.

На Даунинг-стрит заявили, что встреча Стармера с Мелони также является частью более широких усилий Великобритании по перезагрузке отношений с Европой с момента прихода к власти нового лейбористского правительства после аналогичных визитов в Париж, Дублин и Берлин в первые недели его пребывания у власти. Стармер заявил, что хочет более тесных и дружественных отношений с Европейским союзом, включая углубление экономических связей, но без повторного присоединения к единому рынку или таможенному союзу ЕС.

Визит Стармера в Рим состоится через несколько дней после его встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Они обсудили, разрешить ли Украине наносить дальние удары по России с помощью ракет Storm Shadow, управляемых навигационными данными США. Решение они так и не приняли.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что важно, чтобы союзники, поддерживающие Украину, имели "общую стратегию для победы в будущем".

"Мы обсуждаем это с Соединенными Штатами и другими ключевыми союзниками", – сказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Джо Байдена отправила в Конгресс секретный отчет о своей стратегии войны в Украине. Белый дом опоздал на несколько месяцев – крайним сроком для этого был определен июнь этого года.

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