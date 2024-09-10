Администрация Байдена передала Конгрессу засекреченный доклад о своей стратегии по войне в Украине

Администрация президента США Джо Байдена отправила в Конгресс секретный отчет о своей стратегии войны в Украине. Белый дом опоздал на несколько месяцев – крайним сроком для этого был определен июнь этого года.

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О том, что в Конгрессе получили долгожданный документ, сообщило агентство Reuters 9 сентября со ссылкой на три источника. Информации о содержании стратегии нет.

Конгрессмены одобрили почти 175 миллиардов долларов иностранной помощи (из них 61 миллиард для Украины) в апреле.

В рамках этого законопроекта Конгресс попросил администрацию Байдена представить подробную стратегию по Украине к началу июня.

Спустя несколько недель после истечения крайнего срока некоторые республиканцы заявили, что они разочарованы и даже рассматривают возможность блокировки дальнейшего финансирования.

"С самых первых дней войны Путина с Украиной мы просили администрацию Байдена-Харрис предоставить стратегию того, как США и наши союзники могут помочь Украине выиграть войну. Когда они не ответили на наши запросы, мы законодательно предписали направить стратегию в Конгресс. Но срок прошел, а ответа не последовало. Президент Байден и вице-президент Харрис должны предоставить стратегию не только нам, но и американскому народу, и их невыполнение обязательств говорит о том, что у них ее нет или они боятся ею поделиться", – заявлял в комментарии Reuters в конце августа сенатор Джим Риш, главный республиканец в Комитете по иностранным делам.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее СМИ сообщили, что Белый дом не поддержал предложение военных направить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной техники, включая истребители F-16. Причина – опасения по поводу безопасности персонала.

– Глава Пентагона Ллойд Остин после проведения последнего "Рамштайна" выдал, что Штаты не разрешают ВСУ бить вглубь страны-агрессора западным оружием, потому что российские войска передислоцировали свою авиацию за пределы радиуса поражения ракетами ATACMS.

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