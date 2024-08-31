У Байдена отказались отправить подрядчиков в Украину для обслуживания F-16 – WSJ

Белый дом не поддержал предложение военных направить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной техники, включая истребители F-16. Причина – опасения по поводу безопасности персонала.

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Как передает The Wall Street Journal, Совет национальной безопасности при президенте США рассмотрел идею обслуживания западной техники на территории Украины американскими гражданскими подрядчиками. Но разведывательное и некоторые другие ведомства посчитали это слишком рискованным, сообщили журналистам источники.

В Штатах надеются, что большую часть, а возможно, и всю ответственность за обслуживание F-16 возьмут на себя европейские страны.

"Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность в связи с перспективой нападения России на американских подрядчиков в Украине", – объяснил собеседник WSJ.

Администрация Джо Байдена не исключила такой шаг в будущем, но в ближайшее время американских подрядчиков на территории нашего государства не будет.

Некоторые официальные лица в Пентагоне высказались в поддержку отправки подрядчиков. Но Байден и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан обеспокоены, что у МО США нет адекватных планов реагирования на случай, если эти люди подвергнутся атаке.

"Мы не принимали никаких решений и ясно дали понять, что не будем отправлять американские войска на войну в Украину", – заявил представитель Пентагона.

Напомним: первые шесть из обещанных 80 самолетов F-16 передали Воздушным силам ВСУ в конце июля 2024 года.

В понедельник, 26 августа, Украина потеряла свой первый F-16 во время самого массированного российского ракетного обстрела. Расследование катастрофы продолжается, к нему уже присоединились партнеры из США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Украине разбился F-16.

– Факт потери самолета впоследствии подтвердили в Генштабе ВСУ. В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что погиб летчик Александр Месь "Мунфиш". 26 августа, отражая атаку РФ, он уничтожил три крылатых ракеты и "Шахед". Героя похоронили 29-го числа.

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