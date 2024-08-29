Сбил три ракеты ценой собственной жизни: за штурвалом F-16 погиб летчик Алексей Месь

Украина продолжает терять своих героев. 29 августа стало известно о гибели пилота Алексея Меся.

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Как рассказали в Воздушном командовании "Запад", 26 августа, отражая атаку РФ, он уничтожил 3 крылатые ракеты и "Шахед", отдав свою жизнь. Алексею Месю присвоили воинское звание полковника посмертно.

"Защищая нашу страну, погиб летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины Алексей Месь. Он героически провел свое последнее сражение в небе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 26 августа пилот во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА.

"Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни", – добавляют в ВК "Запад".

Также в сообщении говорится, что Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, хорошим другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны.

Двадцать девятого августа попрощаться с героем пришли его собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги, сотни простых украинцев. Почитание с неба павшего пилота отдала пара истребителей МиГ-29.

"Полет над процессией выполнили боевые друзья Алексея. Приказом главнокомандующего Вооруженными силами Украины подполковнику Алексею Месю придать воинское звание полковник посмертно. Мы потеряли надежного друга и сильного воина. Но не потеряли силы, воли и стремления бороться, воевать и побеждать. Отомстим врагу за все и за всех", – резюмировали в ВК "Запад".

Адам Кинзингер, бывший конгрессмен-республиканец и подполковник воздушных сил Нацгвардии США в отставке, написал в сети Х, когда он встретился с украинскими летчиками Джусом (слева) и Мунфишем (справа), у него было плохое ощущение, что они не переживут войну.

"Джус погиб в августе 2023 года, Мунфиш погиб в понедельник. Они как черт дрались за Украину и F-16. Nickel on the grass (вечное уважение воинам – ред.) Слава Украине", – отметил политик.

В 2022 году Мунфиш и Джус ездили в Вашингтон, где встречались с американскими законодателями, в попытках убедить западных союзников, в том числе США, разрешить передать Украине истребители F-16.

Мать украинского пилота Андрея Пильщикова "Джуса", погибшего в прошлом году, Лилия Аверьянова, в Facebook опубликовала его фото вместе с Мунфишем, его сокурсником.

"Кадеты Джус и Мунфиш в Харькове. Почивайте с миром", – подписала она фото.

Справка

Алексей Месь – один из первых украинских пилотов, прошедший обучение на западных истребителях F-16 в Дании. Собратья вспоминают, что он был искусным летчиком и отлично выполнил свои первые задачи на F-16, как только они прибыли в Украину в конце июля.

"Мунфиша помню как очень требовательного к себе летчика, человека, который делал свое летное дело и делал его хорошо. Вместе с Джусом они были одни из первых и, пожалуй, основных летчиков, которые интересовались и продвигали тему самолетов F-16. Оба знали хорошо английский, это позволяло им быть первыми, кто должен был летать на этих самолетах, оба грезили небом, оба были достойными людьми, а сейчас оба оберегают нас там... на небесах", – вспоминает один из собратьев пилотов.

Напомним, ранее в WSJ сообщили, что 26 августа Украина также потеряла один из переданных ей F-16.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 августа на фронте погиб воин со Львовщины Иван Батиг. Свой последний бой он принял вблизи Невского в Луганской области. 59-летний Герой больше всего мечтал о счастливой жизни для своих троих детей.

– На Бахмутском направлении в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Николай Панченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 22 августа.

– В боях за Украину погиб воин из Полтавщины Артем Горщерук. 30-летний защитник полег во время выполнения боевого задания 24 августа.