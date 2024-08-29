WSJ: в Украине разбился самолет F-16 в день масштабных обстрелов со стороны РФ

В Украине разбился первый истребитель F-16, переданный ВСУ. Первоначальные данные указывают на то, что самолет не был сбит.

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Об этом пишет Wall Street Journal. Издание ссылается на неназванного американского чиновника. Журналисты утверждают, что он сбивал ракеты во время недавнего обстрела страны.

По словам американского чиновника, который поговорил с журналистами, истребитель потерпел крушение в понедельник, когда энергосистема страны подверглась масштабному обстрелу.

Скорее всего, авария произошла из-за ошибки пилота, пишет издание. Воздушные силы Украины не сообщали о крушении. Также украинские СМИ писали, что в отражении ракетной атаки в понедельник участвовали F-16.

4 августа Владимир Зеленский сообщил, что в страну прибыл первый из 80 обещанных F-16. Украинские военные говорили, что в настоящее время прибыло шесть самолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Джо Байдена "открыта" для отправки крылатых ракет большой дальности в Украину. Это будет шагом, который придаст переданным F-16 большей боевой мощи, поскольку Украина стремится получить дальнейший импульс в своей борьбе с Россией.

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