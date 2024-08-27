УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Зеленский заявил, что F-16 сбивали ракеты во время атаки 26 августа, и высказался по поводу переговоров с РФ

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
1,5 т.
Зеленский заявил, что F-16 сбивали ракеты во время атаки 26 августа, и высказался по поводу переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные истребители F-16 эффективно перехватывали вражеские ракеты во время атаки, состоявшейся 26 августа. Он также высказал свою позицию по поводу возможных переговоров с Российской Федерацией.

Видео дня

Президент четко заявил, что Украина не готова соглашаться на какие-либо условия, предусматривающие обмен территории страны. Такое заявление глава государства сделал на форуме "Украина 2024. Независимость". Пресс-конференцию транслирует YouTube-канал Офиса президента.

"Я не готов обменивать наши территории в рамках каких-либо переговоров. Это первое. Это сложно, действительно, потому что это решение действительно будет зависеть от поддержки наших коллег. Надеюсь, они будут работать дальше и быстрее", – отметил Зеленский.

Президент также отметил эффективность истребителей F-16, доказавших свою полезность во время недавней масштабной ракетной атаки РФ.

"F-16 – очень-очень хороший результат. Многие об этом говорили, но уже в рамках этой огромной ракетной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты. Спасибо партнерам за то, что предоставили нам этот F-16", – добавил. он.

При этом он добавил, что хотя F-16 показали положительный результат, их недостаточно для полной эффективности. Также необходимо продолжать тренировку пилотов.

Зеленский заявил, что F-16 сбивали ракеты во время атаки 26 августа, и высказался по поводу переговоров с РФ

Президент выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны США, но отметил, что окончательное решение зависит от их разрешения.

"Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно еще тренировать пилотов. У нас есть предложения в США, это, собственно, зависит от их разрешения. Они должны положительно и реально на это смотреть, потому что мы говорим о наших территориях. не об американских", – резюмировал Зеленский.

Зеленский заявил, что F-16 сбивали ракеты во время атаки 26 августа, и высказался по поводу переговоров с РФ

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Джо Байдена "открыта" для отправки крылатых ракет большой дальности в Украину. Это будет шагом, который придаст переданным F-16 большей боевой мощи, поскольку Украина стремится получить дальнейший импульс в своей борьбе с Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!