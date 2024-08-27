Зеленский заявил, что F-16 сбивали ракеты во время атаки 26 августа, и высказался по поводу переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные истребители F-16 эффективно перехватывали вражеские ракеты во время атаки, состоявшейся 26 августа. Он также высказал свою позицию по поводу возможных переговоров с Российской Федерацией.

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Президент четко заявил, что Украина не готова соглашаться на какие-либо условия, предусматривающие обмен территории страны. Такое заявление глава государства сделал на форуме "Украина 2024. Независимость". Пресс-конференцию транслирует YouTube-канал Офиса президента.

"Я не готов обменивать наши территории в рамках каких-либо переговоров. Это первое. Это сложно, действительно, потому что это решение действительно будет зависеть от поддержки наших коллег. Надеюсь, они будут работать дальше и быстрее", – отметил Зеленский.

Президент также отметил эффективность истребителей F-16, доказавших свою полезность во время недавней масштабной ракетной атаки РФ.

"F-16 – очень-очень хороший результат. Многие об этом говорили, но уже в рамках этой огромной ракетной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты. Спасибо партнерам за то, что предоставили нам этот F-16", – добавил. он.

При этом он добавил, что хотя F-16 показали положительный результат, их недостаточно для полной эффективности. Также необходимо продолжать тренировку пилотов.

Президент выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны США, но отметил, что окончательное решение зависит от их разрешения.

"Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно еще тренировать пилотов. У нас есть предложения в США, это, собственно, зависит от их разрешения. Они должны положительно и реально на это смотреть, потому что мы говорим о наших территориях. не об американских", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Джо Байдена "открыта" для отправки крылатых ракет большой дальности в Украину. Это будет шагом, который придаст переданным F-16 большей боевой мощи, поскольку Украина стремится получить дальнейший импульс в своей борьбе с Россией.

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