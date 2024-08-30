'Партнеры из США уже присоединились к расследованию': Олещук сделал заявление по поводу катастрофы F-16 и ответил на упреки Безуглой

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук ответил на обвинения народной депутатки Марьяны Безуглой о якобы уничтожении украинской ПВО по меньшей мере трех собственных самолетов. Он заявил, что ведется детальное расследование, к которому уже присоединились партнеры из США, а сама Безуглая является "инструментом для дискредитации" украинских военных и в будущем будет просить прощения у всей армии.

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Соответствующее заявление Олещук обнародовал 30 августа в официальном Telegram-канале. "Ужасная авиационная катастрофа самолета F-16, который пилотировал один из лучших украинских летчиков-истребителей Алексей Месь, всколыхнула весь мир", – написал он.

Командующий также опубликовал скриншот поста Безуглой, в котором она заявила о по меньшей мере третьем поражении краинского самолета собственной ПВО и о том, что "два предыдущих случая официально списали на россиян".

По словам Олещука, 26 августа 2024 года, в день самого масштабного обстрела Украины, "мы потеряли подготовленного пилота, потеряли F-16, но мы не потеряли человечность и веру в победу".

"Безусловно, мы выясним причины авиационной катастрофы. Никто ничего не скрывал и не скрывает! Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин", – заявил командующий Воздушными силами.

Олещук заверил: уже проводится подробный анализ, идет расследование.

"Должны тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано! Информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа. Война в стране! Но это безразлично для людей, избравших Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится", – заявил он.

Николай Олещук выразил уверенность в том, что Безуглой придется извиняться перед всеми защитниками Украины.

"Я обращаюсь к народной депутатке, которая давно продала свое имя, для достижения этих мерзких целей. Марьяно, придет время, будете извиняться перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде!" – заявил он.

Командующий ВС добавил: Безуглая еще раз "не только вылила грязь" на него лично и на Воздушные силы – она дискредитировала производителей американского оружия – основного союзника Украины – США.

"Вы снова стали основным ньюсмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды на российском телевидении! Вам аплодирует вся Россия! Не помогаете, то хотя бы не мешайте нам воевать!" – заявил Олещук.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Украине разбился F-16. Предварительные данные, по данным издания, указывают на то, что самолет не был сбит.

– Информацию о потере самолета впоследствии подтвердили в Генштабе ВСУ, однако имени погибшего пилота не назвали.

– В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что летчик Александр Месь "Мунфиш" погиб 26 августа, отражая атаку РФ, уничтожив три крылатых ракеты и "Шахед". Героя похоронили 29 августа.

– Летчик ВСУ Андрей Пальщиков "Джус", который погиб год назад, и "Мунфиш" активно лоббировали получение Украиной F-16 и ездили с этой целью в США.

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