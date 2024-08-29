'Бились как проклятые за Украину и F-16': экс-конгрессмен из США вспомнил о плохом предчувствии на встрече с 'Джусом' и 'Мунфишем'

Бывший конгрессмен-республиканец и подполковник воздушных сил Нацгвардии США в отставке Адам Кинзингер рассказал, что предчувствовал гибель украинских летчиков "Джуса" и "Мунфиша" во время встречи с ними в США. Оба – и Андрей Пальщиков, и Алексей Месь – отчаянно сражались за Украину и активно лоббировали получение F-16.

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Об этом Кинзингер написал на своей странице в соцсети X, комментируя гибель "Мунфиша" на F-16. Он также показал общую фотографию с обоими пилотами, сделанную во время личной встречи в Соединенных Штатах.

"Когда я встретился с украинскими пилотами "Джусом" и "Мунфишем", у меня было неприятное предчувствие, что они не переживут войну. "Джус" погиб в августе 2023 года, "Мунфиш" погиб в понедельник. Они бились как проклятые за Украину и F-16. Вечный почет воинам. Слава Украине", – написал американский офицер.

Девушка "Джуса" волонтер Мелания Подоляк в свою очередь опубликовала фото пилотов в эфире CNN и написала: "Прошел год и один день. "Мунфиш" отправился к "Джусу". Не смейте забыть никогда, во что нам обходится наше государство, народ и независимость".

Мать Андрея Пильщикова Лилия Аверьянова 29 августа в Facebook опубликовала его фото вместе с "Мунфишем", его однокурсником.

"Кадеты Джус и Мунфиш в Харькове. Почивайте с миром", – написала она.

Известно, что еще в 2022 году "Мунфиш" и "Джус" ездили в Вашингтон, где встречались с американскими законодателями в попытках убедить западных союзников, в том числе США, разрешить передать Украине истребители F-16.

Алексей Месь был одним из первых украинских пилотов, который осваивал F-16 в Дании. Побратимы вспоминают, что он был искусным летчиком и отлично выполнил свои первые задачи на новых самолетах, как только они прибыли в Украину в конце июля.

"Мунфиша" помню как очень требовательного к себе летчика, человека, который делал свое летное дело и делал его хорошо. Вместе с "Джусом" они были одни из первых и, пожалуй, основных летчиков, которые интересовались и продвигали тему самолетов F-16. Оба знали хорошо английский, это позволяло им быть первыми, кто должен был летать на этих самолетах, оба грезили небом, оба были достойными людьми, а сейчас оба оберегают нас там... На небесах", – цитирует "Голос Америки" одного из побратимов пилотов.

Как писал OBOZ.UA, 29 августа американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Украине разбился F-16. Предварительные данные указывают на то, что самолет не был сбит.

Информацию о потере самолета впоследствии подтвердили в Генштабе ВСУ, однако имени пилота не назвали.

В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что Александр Месь погиб 26 августа, отражая атаку РФ, уничтожив три крылатых ракеты и "Шахед". Героя похоронили 29 августа.

Напомним, 4 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в страну прибыл первый из 80 обещанных F-16. Украинские военные говорили, что в настоящее время прибыло шесть самолетов.

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