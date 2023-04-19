Преследовал несколько целей: в ISW рассказали, что стоит за визитом Путина в Херсонскую область

Распиаренная российской пропагандой поездка президента РФ Владимира Путина на оккупированные территории украинской Херсонщины и Луганщины преследовала несколько целей. Диктатор пытается изображать из себя лидера военного времени и стремится затмить поездки президента Украины Владимира Зеленского на линию фронта.

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Также поездка на оккупированные территории связана с попытками выявить "козлов отпущения" в преддверии украинского контрнаступления и продемонстрировала некоторые изменения в структуре военного командования РФ. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Попытки Путина изображать из себя "лидера военного времени" в преддверии украинского контрнаступления привели к его поездке на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей. О том, что российский диктатор посетил штаб российской группировки войск "Днепр" на Херсонщине и штаб национальной гвардии "Восток" на Луганщине, в Кремле сообщили 18 апреля.

Сам визит, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, якобы состоялся 17 апреля. Однако пропагандисты, показавшие видео из этих штабов, прокололись: в одном из роликов Путин говорит о приближающейся Пасхе, что подтверждает, что он ездил на оккупированные территории Украины до 16 апреля. После того, как эту странность заметили и начали обсуждать в сети, из ролика ее удалили.

Аналитики предполагают: одной из причин публикации кадров могло быть стремление затмить в информационном поле посещение Зеленским Авдеевки на линии фронта 18 апреля.

"ISW сообщал о том, что российские блоггеры критикуют российских чиновников за то, что они не посещают передовые позиции, как Зеленский, а Путин ранее посетил оккупированный Мариуполь 19 марта, чтобы улучшить свой имидж военного лидера. Российские оккупационные чиновники и блогеры приветствовали визит Путина и утверждали, что он поднял боевой дух российских военнослужащих, готовящихся к отражению украинских контрнаступлений", – пишет ISW.

Судя по кадрам с геолокацией, в частности, "лидер военного времени" Путин совершил крайне "опасное" путешествие на Арабатскую стрелку на юго-западе Херсонской области, минимум в 130 км от линии фронта.

Однако у поездки были и другие цели, кроме пиара Путина.

"Визит Путина, вероятно, также был направлен на публичное выявление потенциальных козлов отпущения перед запланированными украинскими контрнаступлениями", – считают аналитики.

Судя по опубликованных видео в ходе поездки Путин заслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками России (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других неназванных военачальников о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях. Также он встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на Луганском направлении.

"Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина — как командира, курирующего Луганское направление... Демонстративные встречи Путина с Теплинским, Макаревичем и Лапиным, вероятно, подтверждают еще одну смену в военном командовании и, возможно, в ближайшем окружении Кремля", – пишет ISW.

Ссылаясь на заявление одного из российских военных блогеров, связанных с Кремлем, аналитики пишут, что в ходе поездки Путина не были замечены начальник российского генерального штаба РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.

"Военный блогер утверждал, что Теплинский и Лапин, которых, как сообщается, отправили в отпуск, вернулись к российскому военному командованию, вероятно, вопреки желанию Герасимова и Шойгу. Российские источники ранее утверждали, что 13 января Кремль заменил Теплинского, связанного с ЧВК "Вагнер", на Макаревича на посту командующего ВДВ, вероятно, после того, как минобороны России и Герасимов восстановили благосклонность Путина в преддверии неудачной зимне-весенней наступательной операции России на Донбассе. Встреча подтверждает намеки предыдущего финансиста группы "Вагнер" Евгения Пригожина на переназначение Теплинского", – пишет ISW.

Аналитики считают, что повторное назначение Теплинского может служить подтверждением, что Кремль сделал ставку на "Вагнер" в окончательной оккупации Бахмута. А поскольку происходит это на фоне конфликта Пригожина с Герасимовым и Шойгу, стремившимися убрать упомянутую ЧВК с Бахмутского направления, можно предположить, что "повару Путина" удалось частично вернуть благосклонность российского диктатора.

Однако при этом Кремль пытается не дать ЧВК "Вагнера" получить чрезмерное влияние. Именно с этим связано назначение Лапина, которого ранее Пригожин вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым нещадно критиковали и которым удалось добиться его отстранения от должности командующего центральной группировкой российских войск. Пригожин и Кадыров, в частности, в критиковали Лапина за "промахи" в ходе боев за Северодонецк и Лисичанск и другие наступательные операции на Луганщине.

"Путин, возможно, пытается уравновесить влияние Вагнера, повторно назначив Лапина командующим Луганским участком линии фронта. Связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что Лапин взял на себя роль командира формирования национальной гвардии Восток, и отметил, что встреча Путина и Лапина подтверждает возвращение Лапина на передовую... Он предположил, что Путин повторно назначил Лапина для усиления командования в этом районе или для того, чтобы помочь Путину избежать конфликтов с минобороны России", – пишет ISW.

Напомним, ранее аналитики ISW отмечали, что Путин изменил отношение к Пригожину, основатель ЧВК "Вагнер" восстанавливает благосклонность главы РФ Владимира Путина. К этому могла подтолкнуть неспособность обычных вооруженных сил выполнить задачи, поставленные диктатором во время зимнего наступления на Донбассе.

Сейчас ЧВК "Вагнер" вербует наемников по всей России. Также Путин остановил попытки минобороны РФ отомстить "вагнеровцам", отказывая им в подкреплении и боеприпасах: сейчас они получают все, о чем просят.