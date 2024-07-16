'Преследует несколько целей': эксперт объяснил, для чего Россия запугивает разрушением дамб ГЭС

Выдавая лживые заявления о якобы подготовке Украиной к разрушению дамб ГЭС, государство-агрессор Россия имеет целью не только запугать украинское население, но и оказывать давление на западные страны. Таким шантажом россияне, возможно, хотят "пригласить" Украину и Запад к "диалогу".

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Они хотят показать, что следующая зима для Украины будет очень тяжелой, если дамбы будут разрушены, и подвести к тому, чтобы "заморозить" войну до начала зимы. Такое мнение высказал эксперт внешней и внутренней политики Украинского Института Будущего Игорь Тышкевич.

"Здесь вопрос еще в том, есть ли в Европейском Союзе свободные мощности электроэнергии и есть ли техническая возможность эту энергию поставлять в Украину. Соответственно, это может быть посыл – давайте поговорим о том, чтобы выйти на какую-то заморозку войны к началу зимы", – сказал эксперт.

Кроме того, такими заявлениями россияне могут создавать предварительный информационный шум перед предстоящей атакой на эти объекты, чтобы затем обвинить в них Украину.

"Второе дело – это возможное создание предварительного информационного шума перед предстоящей атакой на эти объекты. Это тоже возможно. Если не на сами дамбы, то по крайней мере на распределительные мощности возле этих электростанций. Но в таком случае россияне могут сказать – мы же говорили, это же сами украинцы", – отметил Тишкевич.

Также это может быть попытка еще раз запугать украинский народ, который и так уже заметно нервничает из-за отключения электроэнергии.

"С одной стороны, люди понимают, что это вынужденная мера, а с другой – рано или поздно растет недовольство. Отсутствие нормальной коммуникации со стороны власти порождает, в том числе, недоверие. Плюс российская информационная операция по поводу того, что якобы электричество есть. Кроме того, заявления отдельных украинских политиков, например Юлии Тимошенко, которая сказала, что все можно починить за две недели. На этом фоне заявления о том, что могут быть разрушены еще две гидроэлектростанции, означают, что генерации будет меньше, в частности, маневровой. Соответственно, это увеличение тревожных настроений", – сказал он.

Эксперт добавил, что россияне предположительно поставили перед собой несколько задач в контексте вкидов о разрушении ГЭС. В зависимости от того, какая из цепочек этой логики сработает на целевую аудиторию, та и дальше будет развиваться.

Если такие заявления россиян направлены больше на западную аудиторию, это в определенном смысле приглашение к "диалогу" через поднятие ставок. Однако, как отметил Тишкевич, у нас идет война, одной из составляющих которой являются информационные операции.

Отвечая на вопрос о том, может ли Украина подготовиться к таким возможным терактам, эксперт ответил, что, вероятно, нет.

"Если у нас есть большие объемы воды, то будешь ты готовиться, или не будешь готовиться, результаты будут примерно одинаковы. Потому что готовиться можно только одним способом – самим остановить работу и спустить водохранилища, но извиняюсь, это абсурд", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер МИД РФ Мария Захарова выдала, что Украина якобы планирует разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить в этом Россию. В Украине отреагировали на такие вбросы и напомнили, что Москва уже много раз демонстрировала такую стратегию: винить других в том, что делает или планирует сделать сама.

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