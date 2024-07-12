'Киев готовит разрушение дамб ГЭС': в МИД России намекнули на новые обстрелы объектов энергетики

Представитель МИД РФ Мария Захарова намекнула на новые обстрелы объектов энергетики в Украине. Она заявила, что Украина планирует разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить в этом Россию.

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Об этом она сказала на брифинге 12 июля, сообщают российские СМИ. По ее словам, такие действия направлены "на создание истории, которую затем будут навязывать международному сообществу с целью обвинения России".

"Мы обратили внимание на сообщения об исследовании так называемым Всемирным центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления прилегающих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра... Дело в том, что в сентябре и октябре 2022 года центр уже моделировал последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС", – заявила Захарова.

Отметим, что российские пропагандисты не впервые совершают такие "предупреждения", чтобы впоследствии цинично обвинить Украину в атаках. В частности, ранее Россия обвинила Украину в подрыве плотины Каховской ГЭС, заявив, что она была разрушена из-за "непрерывных обстрелов ВСУ" летом 2023 года, хотя массив улик убедительно свидетельствует, что дамбу взорвала именно Россия. Так Кремль действует по всем совершаемым преступлениям, но в которых международные институции признают виновной именно Россию.

Теперь Захарова пытается убедить, что Украина намерена аналогичным образом уничтожить еще одну ГЭС.

"Совершенно нет никаких сомнений, что режим Зеленского планирует очередную циничную провокацию против собственного населения", – заявила она.

Ранее кремлевские пропагандисты заявляли о возможном подрыве Кременчугской гидроэлектростанции. При этом в РФ нагло обвинили Вооруженные силы Украины в якобы заминировании инфраструктурного объекта. Также в стране-агрессоре цинично заявили о возможном повторении "каховского сценария".

Напомним, утром 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, затопив населенные пункты в Николаевской и Херсонской областях.

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