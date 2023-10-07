Российская пропаганда заговорила о Кременчугской ГЭС и 'каховском сценарии'

Кремлевские пропагандисты заговорили о вероятном подрыве Кременчугской гидроэлектростанции. При этом в РФ нагло обвинили Вооруженные силы Украины в якобы заминировании инфраструктурного объекта.

Также в стране-агрессоре цинично заявили о возможном повторении "каховского сценария". Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Пропагандисты выдали новую порцию бреда о "заминировании" Кременчугской ГЭС, ссылаясь якобы на представителя российских силовых структур, у которого якобы есть "источники в рядах ВСУ" в районе самой электростанции.

"Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию", – заявили в России.

Стоит отметить, что когда российские оккупанты совершили теракт на Каховской ГЭС, то сразу же переложили ответственность за преступление на Украину. Путинские террористы выдали, что Украина якобы нанесла серию ударов по Каховской гидроэлектростанции, но на самом деле инфраструктурный объект был заминирован российские преступниками.

Видео дня

Напомним, утром 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС, затопив населенные пункты в Николаевской и Херсонской областях.

Через месяц после подрыва местность превратилась в пустыню. Сама ГЭС не подлежит восстановлению, в верхней части дамбы разрушены 11 из 28 пролетов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Днепропетровщине 21 августа заработала первая нить водопровода, которая обеспечит доступ к воде приблизительно для 25% населения Кривого Рога. Водоснабжение города пострадало после подрыва Каховской ГЭС.

– Российские пропагандисты на видео показали, как сейчас выглядит Каховская ГЭС. После взрыва она практически полностью разрушена, часть конструкций ушла под воду.

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