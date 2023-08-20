Часть конструкций полностью ушла под воду: в сети показали, как выглядит сейчас Каховская ГЭС. Видео

Российские пропагандисты фиксируют военные преступления своей оккупационной армии на юге Украины. Россияне показали, в частности, уничтоженную Каховскую гидроэлектростанцию.

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Кадры показывают, что после взрыва ГЭС практически полностью разрушена. Видео опубликовали российские пропагандистские СМИ в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Государство-террорист РФ задокументировало последствия взрыва Каховской гидроэлектростанции со стороны временно оккупированного левобережья Херсонской области. В результате действий российских террористов плотина ГЭС практически полностью разрушена.

Также почти ничего целого не осталось от машинного зала. Здание разломилось на две части, и одна из них наполовину погрузилась в воду.

Относительно уцелевшей осталась часть водосливной плотины со стороны правого берега. При этом пропагандисты показали, что судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега полностью разрушен.

Не удивительно, что российская пропаганда продолжает цинично врать о том, что Каховскую ГЭС якобы взорвали украинские войска.

Напомним, утром 6 июня 2023 оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Десятки населенных пунктов в Николаевской и Херсонской области ушли под воду.

Ранее сообщалось, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. В результате теракта в верхней части плотины разрушены 11 пролетов из 28.

Как сообщал OBOZREVATEL, что через месяц после подрыва россиянами дамбы на Херсонщине местность превратилась в пустыню. Лишь редкие лужицы напоминали о том, какая гидравлическая конструкция здесь была.