Каховская ГЭС восстановлению не подлежит: Клименко объяснил почему

Каховская ГЭС, которую 6 июня взорвали российские кафиры, не подлежит восстановлению. В результате теракта в верхней части плотины разрушены 11 пролетов из 28.

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Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, 18 августа встретившийся с представителями иностранных дипломатических учреждений, сообщила пресс-служба Кабмина. В ходе встречи министр рассказал о последствиях российского теракта на Каховской ГЭС.

"В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части дамбы из 28. 3 машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению", – подчеркнул Игорь Клименко.

Министр также рассказал дипломатам, что зоны чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов из Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, где проживало около 875 тысяч человек.

"По меньшей мере 34 человека погибли, еще 28 получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек. 3 подтопленных районов вывезли почти четыре тысячи человек и сотни домашних животных. Во время спасательной операции в пострадавших районах спасены 716 человек, из них 30 детей и 40 маломобилей" ", – назвал страшную статистику Игорь Клименко.

Во время спасательных работ и эвакуации населения враг обстреливал людей, в результате чего погиб один спасатель, а 16 работников других служб пострадали, рассказал министр.

Также из-за теракта россиян около 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде, отметил министр. Регулярный подвоз воды в пострадавшие районы удалось наладить силами системы внутренних дел.

Кроме того, после подрыва Каховской ГЭС в разы возросла минная опасность в регионах, поскольку мины вынесло течением на Одесщину и Николаевщину.

"Зафиксированы случаи самовольного подрыва в течение следования мин по течению. Непосредственно в Одесской и Николаевской областях. Там также фиксировали прибиение к берегу таких мин", – рассказал Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что построение новой ГЭС продлится шесть лет. Еще два года уйдет на разработку экспериментального проекта. Таким образом, вместе понадобится 8 лет.

Через два месяца после теракта на Каховской ГЭС водохранилище обмелело. Его показали с высоты птичьего полета. местность изменилась почти до неузнаваемости, огромные территории сейчас просто опустошены и высохли.

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