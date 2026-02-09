'Превращаются в удобрение': оккупанты пытаются перейти реку Оскол на Харьковщине, но терпят неудачи, – военный

В зоне ответственности 3-го армейского корпуса на востоке Украины россияне концентрируют усилия на попытках форсировать реку Оскол. Пока эти попытки завершаются для них значительными потерями, продвижение оккупантов "забуксовало".

На другом фланге, в районе Лимана, россияне пытаются обходить позиции украинских воинов, "просачиваться" сквозь них с целью зайти в тыл защитников. О ситуации в эфире телеканала "Киев24" рассказал Николай Волохов "Абдулла", командир подразделения TERRA в составе 3-го армейского корпуса.

Что известно

По словам военного, наибольшее внимание в зоне ответственности 3-го армейского корпуса россияне сконцентрировали на реке Оскол.

"Враг очень хочет перейти ее и зафиксироваться на другой стороне. Иногда перейти ему удается, но после этого пехота, которая переходит, превращается в "удобрение". Поэтому создать плацдарм, чтобы потом как-то развивать свои планы, двигаться дальше, у них на данный момент не получается", – отмечает Волохов.

С другого фланга зоны ответственности 3-го АК, отметил командир TERRA, находится Лиман.

"Там ситуация чрезвычайно сложная. Мы воспринимаем это как часть комплексной операции по Краматорску и Славянску. Если охарактеризовать коротко всю линию боестолкновения, то у врага за последнюю неделю тактика существенно не изменилась. Они продолжают давить. Они пробуют обходить с флангов, как-то просачиваться сквозь наши позиции. Цель одна – зайти в тыл, отрезать позицию, потом уже вводить какие-то другие силы там, где это удается", – говорит военный.

В то же время Волохов отметил, что украинские воины делают все возможное, чтобы не дать врагу инфильтрироваться.

"Мы противопоставляем им работу дронами. Мы делаем так, что им не удается просачиваться. На этой эффективности держится вся оборона 3-го армейского корпуса" – подчеркнул он.

Как писал OBOZ.UA, в ISW считают, что РФ, вероятно, не хватает достаточных резервов для подготовки летнего наступления. Военное командование российской армии стоит перед выбором: накапливать резервы, чтобы потом наступать с менее выгодных позиций, или попытаться улучшить тактическое положение сейчас, сжигая силы и средства, предназначавшиеся для летнего наступления.

