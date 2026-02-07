ISW: РФ, вероятно, не хватает достаточных резервов для подготовки летнего наступления

Российское командование планирует развернуть свои стратегические резервы для летнего наступления на юге и востоке Украины. Однако резервов агрессору для воплощения в жизнь своих планов, вероятно, не хватает.

Усилия – с сомнительными шансами на достижение поставленных целей – агрессор скорее всего сконцентрирует на направлениях Славянск-Краматорск и Орехов-Запорожье. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

России не хватает стратегических резервов для летнего наступления?

По данным ISW, российское военное командование планирует развернуть свои вероятно ограниченные стратегические резервы для запланированного летнего наступления 2026 года на юге и/или востоке Украины.

При этом аналитики предполагают, что российским войскам, вероятно, не хватает достаточных резервов как для надлежащей подготовки к такому наступлению, так и для достижения его целей.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 5 февраля оценил, что российские войска начали готовиться к ожидаемому летнему наступлению 2026 года, которое, по прогнозам Машовца, вероятно, начнется уже в конце апреля 2026 года.

Машовец считает, что российские войска, вероятно, сосредоточатся на направлении Славянск-Краматорск и/или направлении Орехов-Запорожье. Также, согласно выводам аналитика, российские войска пытаются занять необходимые исходные позиции для начала летнего наступления в ближайшие месяцы, поскольку оккупанты погрязли в достижении тактических целей на этих направлениях и не могут продвигаться достаточно быстро, чтобы уложиться в установленные командованием ВС РФ "дедлайны".

Машовец предположил, что российское военное командование не хочет использовать свои стратегические резервы, которые пытается накопить с осени 2025 года, для ускорения этих подготовительных тактических действий, поскольку это уменьшит резервы, необходимые для летней кампании.

"ISW наблюдала сообщения о том, что Россия формирует стратегический резерв из новобранцев с июля 2025 года, потенциально для содействия такому наступлению, но пытается восстанавливать свои потери в Украине и была вынуждена развернуть оперативные резервы для поддержки текущих боевых операций. Российскому военному командованию, вероятно, придется выбирать между развертыванием своих вероятно ограниченных стратегических резервов сейчас, чтобы лучше подготовиться к летнему наступлению, и риском использования стратегического резерва позже летом, но с менее выгодных позиций", – указано в материале.

Аналитики также отметили, что российские войска готовят условия для будущих наступательных операций на направлениях Славянск-Краматорск и Орехов-Запорожье, однако им трудно достичь значительного продвижения в этом районе.

Сейчас оккупанты наносят удары в направлениях Славянска и Гуляйполя (к северо-востоку от Орехова), в частности по украинским наземным линиям связи, обеспечивающим передовые позиции, с целью создания эффекта воздушного перекрытия на поле боя и ослабления обороны Украины. Однако им мало удается использовать эти приготовления для достижения значительных оперативных продвижений.

Российские войска атакуют к северу и югу от Лимана (к северо-востоку от Славянска), пытаются захватить город и до сих пор ограничиваются небольшими миссиями по проникновению в Лиман.

Недавнее успешное украинское контрнаступление на Купянском направлении также, как сообщается, оттянуло российские резервы с Лиманского направления для ответа на украинские атаки в Купянске и вблизи него.

Российские войска захватили Северск в декабре 2025 года и до сих пор находятся примерно в 23 километрах от Славянска, говорят аналитики. Они добавляют, что оккупанты также не смогли достичь значительного прогресса в боях за Константиновку (к югу от Славянска), где российские войска в основном полагаются на миссии проникновения небольшими группами.

В ноябре 2025 года российские войска осуществили относительно быстрое продвижение на Гуляйпольском направлении после длительной кампании по воздушным ударам на поле боя, но с тех пор не достигли значительных оперативных успехов.

Аналитики предположили, что российские войска, вероятно, намеревались обойти украинскую оборону к югу от Орехова с Гуляйпольского направления и присоединиться к российским силам на Ореховском и Гуляйпольском направлениях для продвижения на город Запорожье, но не смогли перерезать автомагистраль Т-0814 Гуляйполе-Орехов, которая снабжает Орехов, и продвинуться очень далеко к Орехову с востока.

Российские войска на Гуляйпольском направлении все еще находятся примерно в 35 километрах от Орехова.

Российские войска также столкнулись с тактическими трудностями вблизи самого Орехова, в частности в Малой Токмачке (к юго-востоку от Орехова), где оккупанты продвигались, используя по меньшей мере уменьшенную механизированную атаку размером с роту в ноябре 2025 года, но впоследствии потеряли эти позиции из-за украинских контратак.

Российские войска также были втянуты в бои за Степногорск (к северо-западу от Орехова и к югу от города Запорожье) и другие населенные пункты на восточном берегу Каховского водохранилища, которое в значительной степени высохло, несмотря на усиление нападений в этом районе с июля 2025 года.

Аналитики считают, что российские планы по летнему наступлению подчеркивают решимость России достичь своих военных целей, включая захват Донецкой и Запорожской областей, военными средствами, если не удастся "дожать" Украину "дипломатией" с участием США.

"Высокопоставленные кремлевские чиновники неоднократно заявляли, что Россия будет продолжать усилия на поле боя для достижения своих целей, если она не сможет достичь их путем переговоров. Намерение российского военного командования провести широкомасштабное летнее наступление — даже если российские силы могут иметь трудности с достижением своих целей — демонстрирует незаинтересованность Кремля в поиске решения для прекращения войны путем переговоров в ближайшие недели или месяцы", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA писал, что, по оценкам ISW, ВСУ имеют успех у Боровой, враг продвинулся под Покровском.

Также аналитики сообщали, что украинские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!