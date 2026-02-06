Украинские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка: анализ ISW

Украинские силы обороны смогли улучшить тактические позиции в районе Константиновка-Дружковка, сдерживая одновременные попытки россиян перерезать логистику дронами и диверсионными группами. В то же время Кремль активизировал дипломатически-информационное давление на США и Европу, пытаясь заблокировать договоренности о гарантиях безопасности для Украины.

Эти процессы происходят параллельно с переговорами в Абу-Даби и обострением риторики вокруг завершения действия договора New START. Об этом говорится в ежедневной сводке Института изучения войны (ISW) за 5 февраля.

Украинские подразделения продвинулись в центральной части Иванополья, что к юго-востоку от Константиновки. В то же время российские войска имели локальное продвижение в восточной части этого же населенного пункта, что свидетельствует об интенсивных встречных боях в пределах одного тактического района.

Российские силы пытаются сорвать украинские наземные линии сообщения, активно используя FPV-дроны и погодные условия для проникновения малых групп в тыл. Украинские военные, по оценке ISW, удерживают контроль над Константиновкой и системно выявляют и уничтожают группы противника.

Кремль одновременно с боевыми действиями наращивает политическое давление на Запад. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментариях RT продвигает новые нарративы о якобы риске "третьей мировой войны" в случае размещения иностранных сил в Украине, а также обвиняет Киев в возможных "провокациях". ISW считает это попыткой сорвать многоуровневые гарантии безопасности для Украины, к финализации которых приближаются США и европейские партнеры.

Параллельно Россия использует завершение действия договора New START как инструмент шантажа, соединяя тему стратегических вооружений с переговорами о войне. На этом фоне украинские силы продолжают наносить удары по военной инфраструктуре РФ – в частности, по полигону Капустин Яр, откуда ранее осуществлялись пуски баллистических ракет по Украине.

В ISW отмечают: сочетание локальных успехов ВСУ на фронте, ограничение использования россиянами Starlink и активная дипломатическая фаза создают для Кремля сложную ситуацию, на которую он отвечает эскалационной риторикой вместо реальных компромиссов.

