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Превратили "Нону" в уголь: нацгвардейцы показали зрелищные кадры ликвидации российской пушки. Видео

Анастасия Ковалева
War
2 минуты
1,0 т.
Превратили 'Нону' в уголь: нацгвардейцы показали зрелищные кадры ликвидации российской пушки. Видео

Украинские солдаты продолжают успешно уничтожать вражескую технику. Бойцы Национальной гвардии Украины ликвидировали российскую артиллерийскую пушку "Нона" вместе с боевым комплектом.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Нацгвардии. Это произошло на Бахмутском направлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Зрелищное уничтожение русской 120 мм самоходной артиллерийской пушки 2С9 "Нона" вместе с БК. Прямое поражение произведено артиллерией. Бригады быстрого реагирования НГУ на бахмутском направлении. Враг будет уничтожен!", – говорится в сообщении.

На видео заметно, что вражеская гаубица была уничтожена прямым ударом вместе с боекомплектом.

Превратили ''Нону'' в уголь: нацгвардейцы показали зрелищные кадры ликвидации российской пушки. Видео
Превратили ''Нону'' в уголь: нацгвардейцы показали зрелищные кадры ликвидации российской пушки. Видео

Отметим, что самоходная артиллерийская пушка 2С9 "Нона" — это советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-миномётная установка. Ее предназначение: уничтожение артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления. Аббревиатуру "НОНА" принято расшифровывать, как "Новейшее орудие наземной артиллерии".

Превратили ''Нону'' в уголь: нацгвардейцы показали зрелищные кадры ликвидации российской пушки. Видео
Превратили ''Нону'' в уголь: нацгвардейцы показали зрелищные кадры ликвидации российской пушки. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января Вооруженные силы Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Тор" 9А331М. Украинский снаряд насквозь пробил броню машины и вышел через днище, так и не разорвавшись.

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