Превратили ''Нону'' в уголь: нацгвардейцы показали зрелищные кадры ликвидации российской пушки. Видео

Украинские солдаты продолжают успешно уничтожать вражескую технику. Бойцы Национальной гвардии Украины ликвидировали российскую артиллерийскую пушку "Нона" вместе с боевым комплектом.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Нацгвардии. Это произошло на Бахмутском направлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Зрелищное уничтожение русской 120 мм самоходной артиллерийской пушки 2С9 "Нона" вместе с БК. Прямое поражение произведено артиллерией. Бригады быстрого реагирования НГУ на бахмутском направлении. Враг будет уничтожен!", – говорится в сообщении.

На видео заметно, что вражеская гаубица была уничтожена прямым ударом вместе с боекомплектом.

Отметим, что самоходная артиллерийская пушка 2С9 "Нона" — это советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-миномётная установка. Ее предназначение: уничтожение артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления. Аббревиатуру "НОНА" принято расшифровывать, как "Новейшее орудие наземной артиллерии".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января Вооруженные силы Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Тор" 9А331М. Украинский снаряд насквозь пробил броню машины и вышел через днище, так и не разорвавшись.

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