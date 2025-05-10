На летнем саммите БРИКС одной из тем обсуждения будет война России против Украины. Встреча состоится 6-7 июля в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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Об этом сообщил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва 10 мая, подводя итоги своего визита в РФ. Его процитировали прокремлевские пропагандистские СМИ.

"Этот вопрос будет обсуждаться нашим любимым БРИКС в июле в Бразилии", – заявил политик, имея ввиду урегулирование войны.

В саммите в Рио ожидается участие 10 государств: России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Индонезии, Ирана, ОАЭ и Эфиопии.

Объединение БРИКС возникло в июне 2006-го как группа четырех стран: Бразилии, РФ, Индии и КНР. Расширение формата произошло в 2023 году.

Как ранее писал OBOZ.UA, предыдущий саммит БРИКС состоялся в Казани (РФ) в 2024 году. На его открытии китайский лидер Си Цзиньпин выступил за мирное урегулирование полномасштабной войны России против Украины ("украинского кризиса", как высказался он). Также – отметил важность недопущения расширения боевых действий и эскалации.

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