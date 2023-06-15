Президент Грузии заявила, что может помочь Украине только солидарностью, и оправдалась

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна может поддержать Украину в ее борьбе против Российской Федерации только своей "солидарностью". Ведь у Грузии есть ограниченные финансовые ресурсы.

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Об этом лидер Грузии рассказала в интервью изданию "УП ". Она добавила, что ее страна тоже неоднократно сталкивалась с агрессией России.

"Солидарность. У нас были войны, как я уже говорила, трижды была российская агрессия, и у нас нет средств. Российские танки были в 30 км от Тбилиси.

Поэтому есть некоторые ограничения – это то, что власть иногда использует по тем или иным причинам. Но то, что у нас есть эти ограничения, это правда", – заявила Зурабишвили.

Поэтому Грузия не рассматривает военный вариант и нет второго фронта, который помог бы Украине. Президент Зурабишвили подчеркнула, что у Украины значительно больше территория, собственные военные ресурсы и другой потенциал, что отличает ее ситуацию от грузинской.

"Грузия как страна, думаю, очень важна для Украины, потому что это народ, который прошел через подобное, понимает это и полностью поддерживает ее в тех трудностях, которое сейчас переживает Украина", – отметила Зурабишвили.

Президент Грузии также выразила мнение, что в ее стране нет уверенности в возвращении оккупированных Россией территорий, а именно Абхазии и Южной Осетии путем военного разрешения конфликта. По ее словам, когда Украина решит сесть за переговорный стол, это должно стать общей целью для всей Европы призвать Россию покинуть все оккупированные территории, включая Абхазию и Южную Осетию.

Она также выразила несогласие с решением грузинского правительства о возобновлении авиасообщения между Тбилиси и Москвой. По ее словам, такие шаги не отвечают грузинскому видению будущего.

В отношении возможных украинских санкций против грузинских чиновников Зурабишвили ответила, что "для президента страны было бы очень странно способствовать введению санкций против собственного правительства".

Напомним, что премьер Грузии оправдал российскую агрессию против Украины ее стремлением вступить в НАТО. Он повторил тезис Кремля о том, что РФ напала на Украину, якобы защищая свою безопасность, чтобы не допустить расширения НАТО на восток.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Грузии не разрешило президенту Саломе Зурабишвили выступить в Европарламенте. В правительстве обвинения со стороны администрации президента назвали необоснованными и ложными.

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