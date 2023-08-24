Президент Португалии: судьба мира решается в Украине, это глобальная война

Война между Россией и Украиной представляет собой не только европейскую, но и глобальную проблему. Этот военный конфликт, инициированный РФ, оказывает влияние на все страны и жителей планеты.

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Об этом заявил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве. Португалия поддерживает на двустороннем и международном уровне все инициативы Украины.

"Время не может преобладать над принципами. Мы стремимся к победе Украины и желаем, чтобы она наступила как можно быстрее", – сказал Ребелу де Соуза.

Согласно его заявлению, важно осознать, что конфликт между Россией и Украиной представляет собой не просто европейский конфликт, а глобальную войну.

"Это война против всех людей, она затрагивает все государства и всех граждан планеты. Сейчас судьба мира решается в Украине", – убежден президент Португалии.

Он ещё раз подчеркнул, что Португалия никогда не признавала незаконную аннексию Крыма Россией, и отметил, что его страна будет продолжать политическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку Украины как на двустороннем, так и на международном уровне настолько, сколько это будет необходимо.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью сообщил, что его страна готова принять участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16. Также в Лиссабоне пообещали Украине запчасти для этих боевых самолетов в случае поступлении такого запроса.

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